Nakon 60. rođendana: Keanu Reeves na motoru stigao na premijeru

Keanu je na ulicama Los Angelesa provozao prilagođeni motocikl, dizajniran posebno za premijeru dokumentarca ' Wick Is Pain ' koji otkriva pozadinu burnog procesa stvaranja originalnog filma ' John Wick ' iz 2014. godine.

Nakon što su prošli kroz niz vrtoglavih prepreka – uključujući i to da su ostali bez novca dan prije početka produkcije, a zatim bili spašeni zahvaljujući investiciji od 6 milijuna dolara koju je uložila Eva Longoria – film je procvjetao i prerastao u franšizu vrijednu milijarde dolara .

'Wick Is Pain' imao je premijeru ovog četvrtka na Beyond Festu u Los Angelesu, a Keanu, koji sada ima 60 godina, stigao je na događaj u velikom stilu. Snimljen je kako dolazi na motociklu iz vlastite kompanije Arch, koju je osnovao 2011. godine.

Na raznim događajima i utrkama često se pojavljuje s motociklima iz vlastite kolekcije, što potvrđuje njegovu dugogodišnju strast i ekspertizu u motociklizmu.