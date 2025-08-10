holivudski miljenik

Nakon 60. rođendana: Keanu Reeves na motoru stigao na premijeru

10.08.2025 u 23:21

Keanu Reeves

Nakon što je nedavno proslavio 60. rođendan, Keanu Reeves pojavio se na premijeri dokumentarnog filma o nastanku filmske franšize 'John Wick' vozeći se na posebnom modelu motocikla

Keanu je na ulicama Los Angelesa provozao prilagođeni motocikl, dizajniran posebno za premijeru dokumentarca 'Wick Is Pain' koji otkriva pozadinu burnog procesa stvaranja originalnog filma 'John Wick' iz 2014. godine.

Eva Longoria zaslužna za hit franšizu

Nakon što su prošli kroz niz vrtoglavih prepreka – uključujući i to da su ostali bez novca dan prije početka produkcije, a zatim bili spašeni zahvaljujući investiciji od 6 milijuna dolara koju je uložila Eva Longoriafilm je procvjetao i prerastao u franšizu vrijednu milijarde dolara.

'Wick Is Pain' imao je premijeru ovog četvrtka na Beyond Festu u Los Angelesu, a Keanu, koji sada ima 60 godina, stigao je na događaj u velikom stilu. Snimljen je kako dolazi na motociklu iz vlastite kompanije Arch, koju je osnovao 2011. godine.

Na raznim događajima i utrkama često se pojavljuje s motociklima iz vlastite kolekcije, što potvrđuje njegovu dugogodišnju strast i ekspertizu u motociklizmu.

