Najmlađi sin kraljice Elizabete II stiže u Hrvatsku: Otkrivamo razlog njegovog službenog posjeta

Kako stoji u službenom priopćenju Ambasade Velike Britanije, grof od Wessexa stiže danas u Split i tamo će provesti dva dana, gdje će se sastati s predstavnicima državnih i lokalnih vlasti i pridružiti proslavi partnerstva Velike Britanije i Hrvatske u NATO-u

To je njegov prvi službeni posjet, no prije njega u Hrvatskoj su već bili članovi britanske kraljevske obitelji - princ Charles posjetio nas je nekoliko puta, a posljednji je put to bilo 2016., dok je princeza Anne u Hrvatskoj 2008. provela nekoliko dana. U Hrvatskoj je bila i kraljica Elizabeta II i to davne 1972. godine.