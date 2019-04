Na privatnoj poduci kod kraljice: Kate Middleton već se priprema za dan kada će njezin suprug naslijediti tron

Budući da je princ William drugi u nasljeđu za tron, odmah nakon princa Charlesa, on se zapravo cijeli život pripremao za tu važnu ulogu i učio sve što jedan vladar mora znati, a s pripremama je sada započela i njegova supruga, Kate Middleton, koja poduku dobija od same kraljice Elizabete II

I dok su princ Charles, kao i njegov sin princ William, koji je drugi u nasljeđu, s pripremama započeli praktički po rođenju, njihove supruge, koje će također imati važnu ulogu, učiti su počele tek nakon vjenčanja. Je li Camilla spremna savršeno utjeloviti ulogu supruge britanskog kralja, kada jednom on to postane, nije poznato, no zna se da je Kate Middleton sa svojim učenjem već započela, a savjete dobija od najboljeg mogućeg učitelja - same kraljice Elizabete II.