Na Nicolierov sprovod u Vukovar stigao i Marko Perković Thompson

Na tisuće građana iz cijele Hrvatske stiglo je danas u Vukovar kako bi na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata na posljednji počinak ispratili vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera. Među njima je bio i Marko Perković Thompson
Duge 34 godine majka vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera čekala je da se pronađu njegovi posmrtni ostaci. Isti su pronađeni 29. listopada 2025. u grobnici na Ovčari, samo stotinjak metara od hangara u kojem je Nicolier 1991. bio zatočen s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.
Od njega se danas, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, došlo oprostiti i tisuće građana iz cijele Hrvatske, a među njima je bio i pjevač Marko Perković Thompson.