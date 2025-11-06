POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Na Nicolierov sprovod u Vukovar stigao i Marko Perković Thompson

N. Sa

06.11.2025 u 13:14

Marko Perković Thompson u Vukovaru
Marko Perković Thompson u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Na tisuće građana iz cijele Hrvatske stiglo je danas u Vukovar kako bi na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata na posljednji počinak ispratili vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera. Među njima je bio i Marko Perković Thompson

Duge 34 godine majka vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera čekala je da se pronađu njegovi posmrtni ostaci. Isti su pronađeni 29. listopada 2025. u grobnici na Ovčari, samo stotinjak metara od hangara u kojem je Nicolier 1991. bio zatočen s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.

Od njega se danas, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, došlo oprostiti i tisuće građana iz cijele Hrvatske, a među njima je bio i pjevač Marko Perković Thompson.

