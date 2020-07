Miloš Biković savjetuje svoje sugrađane da ne ruše grad

Prosvjedi koji su prije nekoliko dana počeli u Beogradu, a onda i ostale gradove u Srbiji, šokirali su regiju. Mnoge poznate osobe pozivaju svoje sugrađane na ljude da ne izazivaju nemire, prije svega zbog svog zdravlja jer smo i dalje pod pandemijom koronavirusa, a među njima je jedan od najpopularnijih glumaca u regiji Miloš Biković

Uništavanje grada i nasilje u Beogradu posljednjih dana nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Među njim su i brojni umjetnici. 'Ako si kod kuće, ili ako si na ulici, što god da radiš, to je tvoj izbor, samo jedna stvar, nemoj rušiti grad. To je naš grad. Ako nosiš uniformu, nemoj udarati čovjeka koji leži, to ne priliči srpskom policajcu. Mi smo jedan narod, i svi smo sad ugroženi od strane zajedničkog neprijatelja, a to je virus. Nosi masku, nosi rukavice, suzdrži se od nasilja i ostani zdrav',poručio je Miloš Biković.