Zvijezda filmova o Supermanu Terence Stamp umro u dobi od 87 godina

17.08.2025 u 19:38

Za Oscara nominirani glumac Terence Stamp, koji se proslavio ulogama u Londonu 1960-ih te odigrao uloge negativca generala Zoda u holivudskim hitovima 'Superman' i 'Superman II', umro je u dobi od 87 godina, priopćila je njegova obitelj u nedjelju.

Terence Stamp pojavljivao se u filmovima poput 'Teorema' Piera Paola Pasolinija iz 1968. godine, 'Sezone u paklu' iz 1971. godine te 'Avantura Priscille, pustinjske kraljice' iz 1994. godine u kojoj je igrao ulogu transrodne žene.

Obitelj je rekla da je Stamp umro u nedjelju ujutro.

'Ostavlja iza sebe izuzetno životno djelo, i kao glumac i kao pisac koji će nastaviti dirati i inspirirati ljude u godinama koje dolaze', rekla je njegova obitelj. 'Molimo vas za privatnost u ovom tužnom trenutku.'

Poznat po svome dobrom izgledu i osjećaju za modu, s Julie Christie je činio jedan najglamuroznijih britanskih parova toga doba, a s Christie se pojavio i u filmu 'Daleko od razuzdane gomile' iz 1967. godine.

Nakon što nije uspio dobiti ulogu Jamesa Bonda koja je otišla Seanu Conneryju, pojavljivao se u talijanskim filmovima i radio s Federicom Fellinijem kasnije 1960-ih godina.

Proslavio ga je Superman

Povukao se iz javnosti te otišao studirati jogu u Indiju prije nego što je dobio svoju najpoznatiju ulogu, onu generala Zoda, megalomanskog vođe Kriptonaca, u 'Supermanu' iz 1978. godine i njegovom nastavku 1980. godine.

Pojavljivao se i u drugim filmovima, poput 'Valkire' s Tomom Cruiseom 2008. godine, 'Nemogućem susretu' s Mattom Damonom iz 2011. godine te u filmovima Tima Burtona.

