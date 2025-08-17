Zvijezda filmova o Supermanu Terence Stamp umro u dobi od 87 godina

Terence Stamp pojavljivao se u filmovima poput 'Teorema' Piera Paola Pasolinija iz 1968. godine, 'Sezone u paklu' iz 1971. godine te 'Avantura Priscille, pustinjske kraljice' iz 1994. godine u kojoj je igrao ulogu transrodne žene.

Preminuo je Terence Stamp

Obitelj je rekla da je Stamp umro u nedjelju ujutro.

'Ostavlja iza sebe izuzetno životno djelo, i kao glumac i kao pisac koji će nastaviti dirati i inspirirati ljude u godinama koje dolaze', rekla je njegova obitelj. 'Molimo vas za privatnost u ovom tužnom trenutku.'

Poznat po svome dobrom izgledu i osjećaju za modu, s Julie Christie je činio jedan najglamuroznijih britanskih parova toga doba, a s Christie se pojavio i u filmu 'Daleko od razuzdane gomile' iz 1967. godine.