Ljubavna veza Pamele Anderson i Liama Neesona je - laž? Razotkrili su ih ovi detalji

Pamela Anderson i Liam Neeson posljednjih tjedana privlače pažnju javnosti zajedničkim nastupima, no stručnjak za govor tijela tvrdi kako iza njihovih nasmiješenih poza možda ne stoji prava romansa.

Slavni dvojac glumi u novom filmu iz serijala ' Goli pištolj ', a tijekom promotivne turneje često su se pojavljivali zagrljeni, razmjenjivali poljupce na crvenom tepihu i šalili se u televizijskim emisijama. Sve je to potaknulo glasine da se njihova kemija prelila i izvan filmskog seta.

Ipak, stručnjak za govor tijela Darren Stanton, koji je analizirao njihove javne nastupe, smatra da je riječ o pažljivo isplaniranoj promociji.

'Osobno ne vjerujem da se radi o pravoj vezi. Sve djeluje kao nešto osmišljeno radi publiciteta i promocije filma. Kada gledam njihov govor tijela, ne vidim ključne znakove onoga što zovemo međusobna privlačnost ili uzvraćena naklonost na romantičnoj razini', rekao je Stanton za PureWow.

Sve zbog promocije filma?

Dodaje kako je Neeson poznat po ozbiljnim ulogama, a suradnja s Anderson u komediji mogla bi biti dio promišljene strategije kako bi ga publika prihvatila u drukčijem žanru. 'Njihova međusobna komunikacija djeluje pomalo scenski, nema produženog kontakta očima duljeg od deset sekundi, a to je često jak pokazatelj stvarne romantične povezanosti’', istaknuo je.