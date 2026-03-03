Daniel Radcliffe progovorio o novoj ovisnosti i sinu: 'Ne bih volio da postane slavan'

U razgovoru za WSJ Magazine glumac je otvoreno govorio o svakodnevici, zdravim navikama i ulozi oca. Radcliffe priznaje da je postao pravi 'fitness freak' te da mu je roditeljstvo potpuno promijenilo način života. Život mu je danas daleko mirniji, ali i ispunjeniji – i to, kako kaže, zahvaljujući sinu i novoj rutini.

Prije nego što je postao otac i oženio kolegicu Erin Darke , Radcliffeov dan počinjao je kavom i cigaretama. 'Trčao sam na kavi i cigaretama cijeli dan, a kad sam prestao pušiti, ostala mi je samo kava', iskreno je rekao. Danas, umjesto noćnih tuluma, dan počinje u cik zore – jer ga svakog jutra budi sin.

'Imam malo dijete pa se moje tijelo naučilo buditi oko 5:30. Moj sin ima noćno svjetlo koje u 6:30 promijeni boju iz plave u žutu i tad ga čujem kako viče: 'Žuto je, dođi po mene!'', ispričao je Radcliffe. Uz novu rutinu došla je i nova energija – glumac danas izgleda snažno i vitalno, daleko od dječačkog lika koji ga je proslavio.

'Ne bih volio da moj sin postane slavan'

Petnaest godina nakon posljednjeg filma o Harryju Potteru, Radcliffe priznaje da se nosi s posljedicama rane slave – ali i da mu je to iskustvo pomoglo da izgradi stabilnost. 'Ljudi često kažu da smo Emma, Rupert i ja dobar primjer da sve može ispasti u redu. Može, ali puno smo radili na sebi da tako bude', rekao je. Dodao je i da ne bi volio da njegov sin ikad osjeti pritisak slave: 'Najveća razlika za mene bila je ta što sam iskreno volio biti na setu.'

U novom intervjuu za WSJ. Magazine, 36-godišnji Radcliffe opisao je svoju transformaciju u fitness entuzijasta.

'I ne izgledam kao netko tko bi bio fitness fanatik, ali prilično sam intenzivan u tome', rekao je Radcliffe. Radi utege, kružne treninge i kardio vježbe kako bi održao ravnotežu u životu oca i glumca.