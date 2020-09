Kraljevski život nikada nije mogao prihvatiti: U braku su 73 godine, no rijetki su bili trenuci kada princ Philip nije varao kraljicu

Nakon što su na tržište stigle razne biografije o kraljici Elizabeti II, ali i njezinim nasljednicima, na red je došao i njezin suprug, princ Philip. Knjiga koja uskoro izlazi najavljena je poprilično bombastično, vjerojatno najzanimljivijim dijelićima poglavlja, te otkriva kako je čini se upravo vojvoda od Edinburga crna ovca kraljevske obitelji, čije su ponašanje u potpunosti prekopirali njegovi sinovi

Da će postati suprug britanske kraljice, princ Philip nikada nije ni sanjao. Dapače, kako tvrdi nova biografija o njemu, trenutak kada je doznao da će njegova mlada supruga postati kraljicom, njegova reakcija bila je nešto što niti jedan očevidac nije nikada doživio. 'Izgledao je apsolutno šokirano i smoždeno, kao da se svijet pred njim srušio. Shvatio je tog trenutka da je idila koju je do tada živio, kao i njihovog zajedničkog života, time završila. Prekrio se novinama preko lica i tako ostao idućih pet minuta', otkrio je njegov prijatelj Mike Parker, koji je s kraljevskim parom boravio u kenijskoj prašumi u trenutku kada je do njih stigla vijest o iznenadnoj smrti kralja Georgea VI.

Upravo u tom trenutku u Keniji izgubio je svoju neovisnost, a njegov sretni obiteljski život sa suprugom i dvoje male djece, tada samo Charlesom i Annom, u Clarence Houseu, postao je prošlost, baš kao i uspješna karijera u mornarici. Prvih nekoliko mjeseci Philip je proveo loše raspoložen i prolazio, kako su ga psiholozi nazvali, 'naknadni emotivni šok'. Živcirale su ga i najmanje sitnice njegova novog života u Buckinghamskoj palači, ponajviše činjenica da mu nitko nije mogao prići ukoliko nije dogovorio sastanak preko zaposlenika. Kao novi monarh, kraljica je imala mnogobrojne obveze u koje njezin suprug nije bio uključen - tjedne sastanke s premijerom, svakog dana morala je rješavati kutije papira, a koji su uključivali razne dokumente i papire od državne važnosti. Sve to Philipu je itekako smetalo, posebice nakon što je u mornarici upravljao sam brodom i ljudima na njemu, a nije pomagala ni činjenica da se ni djeca više nisu mogla po njemu prezivati Mountbatten, već Windsor. Zbog toga je posebice bio bijesan: 'Ja sam jedini čovjek u ovoj zemlji kojem nije dopušteno dati ime svojoj djeci.' Poziv na Olimpijske igre u Melbournu 1956. bio je nešto što je za njega bilo kao svjetlo na kraju tunela. S dozvolom kraljice ukrcao se na kraljevsku jahtu i krenuo put Australije. Iako je trebao prisustvovati samo na Igrama, boravak je produžio i posjetio i Novi Zeland i Falklandske otoke, pa je njegovo putovanje u konačnici trajalo od listopada 1956. do sredine veljače 1957. godine. Iako nije bila presretna zbog te njegove odluke, znala je da se mora žrtvovati, jer se i on žrtvovao odričući se svoje karijere u mornarici kako bi joj bio potpora.

Za njega je to bila idealna prilika da radi ono što najviše voli - uživa na moru bez da ga itko kontrolira, a cijelo vrijeme s njim je bio i njegov prijatelj Mike Parker. Upravo je Parker prvi počeo imati 'privatne krize'. Budući da je provodio predugo vremena bez supruge Eileen, ubrzo je započeo izvanbračnu aferu, no nije trebalo dugo da gospođa Parker to dozna. Dogovor je bio da o tome u javnosti neće govoriti, no nedugo zatim njezini odvjetnici razvod su najavili preko medija. Nije prošlo dugo, a krenula su šuškanja kako i vojvoda od Edinburga ima izvanbračnu aferu s kojom se redovito susreće u stanu jednog zaposlenika. Iako je kraljičin glasnogovornik Richard Colville to sve negirao, 'zapaljena vatra' više se nije mogla ugasiti. Na kraju turneje, kraljica je odletjela u Portugal kako bi dočekala supruga i s njim zajedno se vratila u Veliku Britaniju, a sve kako bi pokazali javnosti da je s njihovim brakom sve u redu. Iako je to bila prva afera o kojoj se šuškalo, nije bila i posljednja, a uz njega su se povezivali aristokrati, glumice, pa čak i neki daljnji članovi obitelji, no dokazi su bili rijetki.

Primjer toga bila je njegova navodna veza s glumicom Pat Kirkwood, u jednom trenutku najplaćenijom kazališnom glumicom u Londonu, koja je 1948. bila u vezi s Philipovim prijateljem fotografom Sterlingom Nahumom, znanog pod nadimkom Baron. Jedne večeri Baron je poveo Philipa i još jednog prijatelja da upoznaju Pat u njezinoj garderobi, a potom su svi završili u noćnom klubu, gdje se Philip nije odvajao od Pat na plesnom podiju. Večer je završila u Baronovom stanu gdje je on svima pripremao kajganu, no ono što je zanimljivije je da je na temelju te jedne večeri, više od 50 godina postojao mit da je Pat Philipova ljubavnica. Pat Kirkwood svojedobno je izjavila: 'Imala bi puno sretniji i ugodniji život da je princ Philip, umjesto da nepozvan dođe u moju garderobu, otišao kući svojoj trudnoj supruzi.' Toliko zanimljiv privatni život poslužio je čak i za scenarij Netflixove hit serije 'The Crown', u kojoj su se dotaknuli priče iz 1957. i navodne veze princa Philipa i jedne od najboljih balerina 20. stoljeća, Galine Ulanove. Iako je bilo dobro poznato da balet nije nešto što bi ga privlačilo, kao da ni ne postoje dokazi da se ikada susreo s Galinom, u 'The Crown' se tvrdi kako mu je ona dala svoju fotografiju koju je on potom nanašao uokolo, sve dok kraljica nije naišla na nju. Princa Philipa povezuje se i s razuzdanim zabavama koje je organizirao Stephen Ward, glavni osumnjičenik seks skandala Profumo iz 1963., nakon čijeg je samoubojstva otkriveno kako su na njegovim zabavama sudjelovale mnoge svjetske face, uključujući i vojvodu od Edinburgha, no službeni dokazi ni za to nisu postojali. Ipak, svi njegovi biografi slaže se u jednom, bila istina ili ne u mnogobrojnim šuškanjima, on je doista uživao u društvu lijepih žena.

Sve djelatnice njegovog ureda bile su ljepotice zavidnih linija, a na odmet mu nije bilo ni to što je imao nevjerojatan ritam i bio obožavatelj plesa, zbog čega se nije libio plesati s tuđim ženama na zabavama. 'Ima nevjerojatan ritam i zna nevjerojatno plesati - blizu ili na razdaljini. No, kada plešete s nekim tko vas privlači, približiš mu se, a Philip je netko tko će vam doista posvetiti puno pažnje. Optužuju ga za sve te afere, no, moje iskustvo kaže drugačije i ja mu vjerujem kada mi kaže da nije ih imao', rekla je jedna njegova bliska prijateljica. Postoji upravo niz žena s kojima je Philip bio prijatelj godinama i sve su imale zajedničko to da su mlađe od njega, da su iznimno atraktivne, ali i članice aristokracije. Uvijek se trudio da na listi uzvanika u Sandringhamu i Balmoralu postoji barem jedna žena koja mu se sviđala, a kraljica je sve to tolerirala. To ne znači da nije bila povrijeđena, no, jednostavno je to smatrala 'normalnim'. Tako je i kraljičina rođakinja, princeza Alexandra bila jedna od Philipovih prvih bliskih prijateljica, koja je bila 15 godina mlađa od njega i čak imala ulogu djeveruše na njihovom vjenčanju. Za razliku od kraljice, koja nije voljela jedrenje, Alexandra je u tome uživala, a nakon što ju je Philip jednom pozvao da mu se pridruži na jedrilici, postala mu je vjerna pratilja. Nije trebalo dugo da krenu glasine da njih dvoje imaju aferu, koja je izazvala svađu i s njezinim suprugom Angusom Ogilvyjem. Vojvotkinja od Abercorna, Sacha, bila je još jedna u nizu prijateljica, 25 godina mlađa od njega, a priče o njihovoj vezi krenule se 1987. kada su novine objavile fotografiju Philipa koji samo s ručnikom oko struka drži ruke oko vojvotkinje, koja je u kupaćem kostimu. Ona je s druge strane biografu Gylesu Brandrethu rekla kako je s Philipom imala više od 20 godina strastveno prijateljstvo, no, isto je tako tvrdila da nikada nije otišla s njim u krevet. Jedna od njegovih navodnih posljednjih ljubavnica bila je Penny Romsey, danas grofica Mountbatten od Burme. Mršava plavuša nevjerojatne ljepote koja je 32 godine mlađa od njega i koja se s njim zna desetljećima. Upravo ona je bila s njim 1994. godine u kočiji s kojom se Philip natjecao, a ona je na njegovom ramenu plakala kada ju je suprug Norton, ujedno krsno kumče princa Philipa, ostavio 2010. zbog afere s modnom dizajnericom Eugenie Nuttall. Iako ga je naposljetku primila natrag, prijateljstvo s Philipom je nastavila, a navodno je upravo ona bila ta koja ga je nagovorila da pospremi vozačku dozvolu nakon što je 2019. doživio nesreću.