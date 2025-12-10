Kate Winslet nakon 20 godina otkrila kako ju je Eminem šokirao neprikladnom molbom

Britanska glumačka zvijezda Kate Winslet iznenadila je publiku Graham Norton Showa neuobičajenom anegdotom iz svoje karijere, a u središtu priče našao se Eminem .

Slavna 50-godišnja oskarovka otkrila je da ju je slavni reper tijekom zajedničkog nastupa na Saturday Night Liveu 2004. godine uputio, u najmanju ruku, neobičnu zamolbu.

'Ovo nikada prije nisam ispričala,' započela je Winslet. 'Eminem me pitao: Hoćeš li mi obrijati stražnjicu? Odgovorila sam mu: Žao mi je, ali ne bavim se osobnom higijenom drugih ljudi.'

Dodala je kako se samo nasmijala na njegovu molbu: 'Neću sad uzeti britvicu i krenuti u tvoj… hm, procjep, dragi.' Publika u studiju, kao i ostali gosti, Jacinda Ardern, Seth Meyers i Alan Carr, ostali su u čudu.