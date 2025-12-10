Kate Winslet nakon 20 godina otkrila kako ju je Eminem šokirao neprikladnom molbom

Slavna glumica Kate Winslet tek je sada otkrila da joj je reper Eminem na setu snimanja SNL-a uputio neprikladnu molbu
Britanska glumačka zvijezda Kate Winslet iznenadila je publiku Graham Norton Showa neuobičajenom anegdotom iz svoje karijere, a u središtu priče našao se Eminem.
Potpuno neprikladno
Slavna 50-godišnja oskarovka otkrila je da ju je slavni reper tijekom zajedničkog nastupa na Saturday Night Liveu 2004. godine uputio, u najmanju ruku, neobičnu zamolbu.
'Ovo nikada prije nisam ispričala,' započela je Winslet. 'Eminem me pitao: Hoćeš li mi obrijati stražnjicu? Odgovorila sam mu: Žao mi je, ali ne bavim se osobnom higijenom drugih ljudi.'
Dodala je kako se samo nasmijala na njegovu molbu: 'Neću sad uzeti britvicu i krenuti u tvoj… hm, procjep, dragi.' Publika u studiju, kao i ostali gosti, Jacinda Ardern, Seth Meyers i Alan Carr, ostali su u čudu.
Winslet i Eminem te su 2004. bili voditeljica i glazbeni gost u istoj epizodi SNL-a. Reper je tada izvodio hitove 'Mosh' i 'Just Lose It', dok je Winslet po prvi put vodila humoristični show. A ispostavilo se i posljednji jer se nikad nije vratila u toj ulozi.