Drama u Hollywoodu: Suđenje Blake Lively protiv Justina Baldonija iznenada odgođeno

Suđenje koje je glumica Blake Lively pokrenula protiv kolege Justina Baldonija zbog navoda o seksualnom uznemiravanju odgođeno je za dva mjeseca.

Kako piše magazin People , sudac Lewis J. Liman odlučio je da se početak procesa, koji je bio zakazan za 9. ožujka 2026., pomakne na 18. svibnja zbog njegovih ranije preuzetih obveza. Sudac je naveo kako trenutačno ima dva kaznena postupka koji imaju prednost.

Podsjetimo, Lively je u prosincu prošle godine podnijela tužbu protiv Baldonija tvrdeći da ju je seksualno uznemiravao na snimanju filma 'Priča završava s nama'. Baldoni je optužbe odbacio.

Uzvratio tužbom vrijednom 400 milijuna dolara

U siječnju je Baldoni uzvratio tužbom vrijednom 400 milijuna dolara protiv Lively, njezina supruga Ryana Reynoldsa i njihove publicistice, optužujući ih za klevetu i iznudu. Međutim, sud je u lipnju odbacio njegovu tužbu, kao i zasebnu tužbu protiv američkog lista New York Times.