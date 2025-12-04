Na crveni tepih stigla je kao pratnja i nije mogla sakriti ponos: Ovo je sin Kate Winslet

Kate Winslet je stigla u elegantnoj crnoj haljini spuštenih ramena, s kosom profinjeno podignutom i zlatnim detaljima, dok je Joe nosio klasično crno odijelo i djelovao prilično odraslo, nadvisivši slavnu mamu na crvenom tepihu.

Joe je sin Kate Winslet i redatelja Sama Mendesa , s kojim je bila u braku od 2003. do 2010. godine, pa stoga ne čudi da je krenuo putem svojih slavnih roditelja. Svoju prvu verziju scenarija napisao je tijekom studija. 'Oduvijek je pisao, još otkad je bio dječak. Uvijek je nosio bilježnicu sa sobom', ispričala je Kate.

Kako kaže, odmah je prepoznala sinov talent: 'Pročitala sam scenarij i bilo je jasno - ovo je film, ovo je scenarist.' Ona sama je isprva željela samo producirati i glumiti u filmu, no u jednom trenutku je shvatila da ne može prepustiti režiju nekom drugom. 'Htjela sam ga zaštititi. Kad predaš film redatelju, on postaje njegov, što je ispravno, ali ja to nisam mogla napraviti s njegovim prvim projektom.'

'Goodbye June' prati disfunkcionalnu, ali punu ljubavi obitelj koja se okuplja kako bi se oprostili od majke koja je na samrti. Uz Kate, u filmu glume Toni Collette, Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Timothy Spall i Helen Mirren.

Winslet ima još dvoje djece: glumicu Miu Threapleton (24), koju je dobila u braku s Jimom Threapletonom, te sina Beara, kojeg je dobila sa sadašnjim suprugom Edwardom Abelom Smithom.