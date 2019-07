Jedna od najljepših priča s teniskih terena: 'Hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe, jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka'

Upoznali su se u srednjoj školi, a veza im je prvi puta došla na kušnju kada je ona, zbog studija, preselila u Italiju, a on, zbog tenisa, putovao svijetom. Nakon što je Jelena Đoković diplomirala, odlučili su se za zajednički život u Monaku, a danas tamo žive, sretniji no ikada, sa sinom Stefanom i kćerkom Tarom

Njihova ljubavna priča počela je još u ljeto 2005. tinejdžerskim danima u Beogradu, a okrunjena brakom devet godina kasnije na Svetom Stefanu. U vrijeme kada su se upoznali, tada 17-godišnji Novak Đoković odlučio se profesionalno baviti tenisom i tu je godinu završio na 78. mjestu svjetske ATP liste.

11 mjeseci starija Jelena Ristić također se bavila sportom, točnije atletikom, a upoznali su se u jednom većem društvu. Upravo su, zahvaljujući sportu, započeli svoj razgovor i shvatili da imaju puno zajedničkih tema, a oni koji su prisustvovali njihovom prvom susretu, isti su okarakterizirali kao ljubav na prvi pogled. 'Jelena je za mene nešto posebno, ona je moja srodna duša', rekao je nebrojeno puta Novak Đoković. 'Na prvi pogled me osvojila osmijehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno puno više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe, jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kojeg je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnim.'

No, kako je njihova veza napredovala, počeli su se javljati i prvi problemi. Naime, zbog mnogobrojnih obveza, Jelena i Novak nisu se mogli viđati koliko žele, jer i nisu imali toliko novca da mogu u bilo kojem trenutku sjesti na avion i otputovati do drugoga. 'Naša viđanja bila su znanstvena fantastika. Ja sam bila studentica koja je financijski jedva otišla studirati u inozemstvo, a on je bio tenisač koji isto tako nije imao novaca da financira skupi put. Avioni su za nas bili svemirske letjerlice, mi to nismo mogli dostići', prisjetila se svojedobno Jelena Đokić koja je u tim počecima njihove veze upisala studij u Milanu, zbog čega se i preselila u Italiju.

Ipak, Novak se trudio svako toliko, kada bi mu se pružila prilika, iznenaditi je dolaskom. Tako je jednom uspio s profesorom dogovoriti da sjedne u posljednji red amfiteatra na fakultetu, odakle joj je bio podrška na ispitu iz financija. Kako bi skupila novac, Jelena je čak radila u kladionici, ali i kao promotorica raznih brendova i događanja, sve kako bi roditelje rasteretila od financiranja njezina studiranja u Milanu, ali i da zaradi džeparac. Sve do njezine diplome, par je održavao vezu na daljinu, a onda mu se napokon pridružila na brojnim turnirima diljem svijeta, gdje mu je bila najglasnija i najvjernija potpora s tribina. Njihova veza našla se na prekretnici i Novak i Jelena Đoković morali su odlučiti što i kako dalje. Razgovarali su o zajedničkom životu i tada su donijeli odluku da će ona preseliti u Monako, koji će im biti obiteljska baza.

Jelena je tada pronašla posao u službi ljudskih resursa u jednoj naftnoj kompaniji, gdje je doista uživala. 'Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život. No, u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je 'zatvoreno', no ja sam se, igrom slučaja, zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji', prisjetila se Jelena Đoković. No, nakon godinu dana shvatili su oboje da takav način života ne donosi im sreću - ona je po cijele dane radila, a on je stalno bio po raznim turnirima. Nakon dugog razgovora odlučili su da ona postane direktorica Fondacije Novak Đoković, kroz koju je organizirala brojne humanitarne akcije, ali i bila u svakom trenutku uz Novaka na turnirima.

'Radila sam tamo godinu dana i to je bila nemoguća misija za našu vezu. U jednom trenutku Novak mi je rekao da ovako više ne možemo. Dok sam studirala, točno sam znala kada sam slobodna i kada mu se mogu posvetiti. Na poslu sam dane provodila u uredu i naša se veza našla na kušnji. Zato smo tražili drugo rješenje.' 2013. godine svijet je obišla vijest kako je Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju djevojku, čime se tenisač sam pohvalio na svom Facebook profilu, napisavši: 'Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao zaručnicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presretni smo!' I dok je na terenu bio nevjerojatno samouvjeren, kada je došao trenutak prosidbe, nije mu bilo svejedno.

'Morao sam skupiti svu moguću hrabrost koju imam i da to napravim. Prije toga sam pitao ljude, koji su već prošli kroz zaruke, kakav je osjećaj, što mogu očekivati, ali su mi svi rekli da ću tek kada će se to događati, kada izgovaram pitanje, saznati kakav je to točno osjećaj. A osjećaj je nevjerojatan.' Prije samog vjenčanja, koje je bilo zakazano za ljeto 2014., Jelena i Novak Đoković sa svijetom su podijelili još jednu sretnu vijest - 24. travnja 2014. Novak je na Twitteru objavio kako je Jelena trudna.

'Sa mnom ste proživjeli mnoge lijepe i teške trenutke u karijeri. Ne mogu biti sretniji čovjek jer imam zdravlje, ljubav i Bog me je blagoslovio da sa svojom Jelenom očekujem novog člana obitelji. Jelena je trudna!' Kako je rekao, iako su planirali trudnoću, nisu se opterećivali time da Jelena mora čim prije ostati trudna. 'Prvi put kada smo probali, desilo se - velika preciznost, nisam pogriješio', rekao je smijući se uvijek spreman za šalu najbolji srpski tenisač.