Bili su dvoje usamljenih ljudi koji su se upoznali u pravom trenutku: Ona je pobjegla iz nesretnog braka, a njega je ovisnost vukla prema dnu; 12 godina kasnije sretniji su no ikada

Kada se na crvenom tepihu pojavi lijepa Australka Nicole Kidman, možete biti sigurni da je korak uz nju i ljubav njezina života, njezin drugi suprug, country pjevač Keith Urban. U braku su 12 godina, no ni danas, osobito u javnosti, ne mogu skinuti ruke jedno s drugoga i prestati s iskazivanjem nježnosti, a upravo s njime glumica je doznala što je prava ljubav

Prije negoli je iskonski spoznala ljubav i sreću vjerojatno najpoznatija australska glumica, prepoznatljiva po svojoj narančastoj kovrčavoj kosi i pjegicama, bila je u braku s kolegom Tomom Cruiseom, za kojeg se udala kada je imala tek 23 godine.

Danas smatra da je bila premlada za udaju, no tada je puno toga i naučila, a iskusila je i majčinstvo jer su Nicole Kidman i Tom Cruise posvojili dvoje djece, Connora i Isabellu. Razveli su se 2001., a kasnije se doznalo kako je svemu presudila njegova zaluđenost scijentologijom. Iako je, upravo nakon razvoda, njezina karijera krenula neviđeno se uspinjati te je 2003. čak osvojila Oscara, Nicole je kasnije priznala da se unatoč tom uspjehu osjećala nevjerojatno usamljeno.

‘U rukama sam držala zlatni kipić i nikada se nisam osjećala usamljenije nego tada.’ Četiri godine nakon razvoda, na gala večeri na kojoj se u Los Angelesu odavala počast Australcima, Nicole Kidman susrela se s Keithom Urbanom. Tek 2013. otkrila je kako ju je on očarao već tada, a iako se on nije činio impresioniran lijepom glumicom, na kraju je i on priznao da je to bila samo gluma.

‘Bili smo samo dvoje usamljenih ljudi koji su se upoznali u trenutku u kojem su mogli o svemu progovoriti i napokon se otvoriti. Bili smo pomalo preplašeni, ali i hrabri. Silno sam željela novog muškarca s kojim ću moći dijeliti svoj život, a još više sam željela djecu. Bila sam otvorena za sve i spremna na promjene.’ Četiri mjeseca kasnije ključan je bio telefonski poziv koji joj je Keith uputio. Tada joj je rekao da prije negoli ju pozove van mora riješiti neke stvari. Kada se to i dogodilo, sve je sjelo na svoje mjesto. Da je on onaj pravi, Nicole Kidman znala je nakon samo nekoliko mjeseci veze, kada joj je on za njezin 38. rođendan povukao pravi potez: ‘Bio je moj rođendan, a on se u 5 ujutro pojavio s gardenijama u ruci u New Yorku. Tada sam pomislila: ‘Za tog ću se muškarca, nadam se, udati.’'

Iako je bila na turneji i predstavljala novi film, ‘pobjegli’ su nakratko od svega na njegovu motociklu. ‘Bilo je to jako intenzivno. Mislim da sam u tom trenutku spoznala da je on ljubav mog života. Možda je to zato što sam tako romantična, možda jer sam glumica ili jer vjerujem u neke stvari, no to je bilo to.’ Vjenčali su se 25. lipnja 2006. godine u Australiji, a kako je sve izgledalo, otkrila je tek prošle godine, na dan kada su proslavili 12. godišnjicu braka, objavivši video.

No početak braka za njih nije bio idealan. Samo četiri mjeseca kasnije Keith Urban se prijavio na rehabilitaciju da bi se, ovoga puta, riješio alkoholizma. Bio je to treći put, nakon što je već boravio u ustanovama zbog ovisnosti o kokainu, a ona je zbog toga otkazala press turneju, samo kako bi mogla biti uz njega.

Iako je uz bivšeg supruga naučila da ništa ne otkriva javnosti, s Keithom Urbanom odlučila je biti iskrena od početka i s obožavateljima podijeliti sve probleme. Stoga je i odluka da javno progovore o njegovom liječenju bio normalan slijed događaja. ‘Imao sam sreću da je ona intervenirala i pozvala pomoć. Upravo njezin ulazak u moj život, i to da sam se zaljubio baš u nju, pomogao mi je da shvatim da napokon želim biti trijezan’, priznao je Urban.

Onoga što su odlučili još na početku braka drže se i danas. U trenucima kada su razdvojeni, umjesto pisanja poruka, zovu jedno drugoga, a Keith Urban pokazao je i svoju romantičnu stranu pa svojoj supruzi piše ljubavna pisma za svaki dan kada nisu jedno kraj drugoga. Uz sve to, drže se pravila da ne prođe duže od sedam dana da se ne vide, bez obzira o kojoj se udaljenosti radi. Tako je svojedobno Keith Urban proveo 10 sati u avionu da dođe do Londona, provede noć sa svojom suprugom i potom se vrati kako bi održao unaprijed dogovoreni koncert. ‘To je za mene ljubav. To je nešto što se ne događa često. No isto to bih i ja napravila za njega. Pa, na kraju, na to smo se zavjetovali jedno drugome’, priznala je Nicole Kidman.

U braku su dobili dvije kćeri, 10-godišnju Sunday Rose, a dvije godine kasnije surogat majka im je rodila i Faith Margaret. Oboje priznaju kako im je obitelj sve na svijetu, no svoje djevojčice do sada su nerado izlagali znatiželji javnosti.