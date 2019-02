Ljubav na prvi pogled: Prvi izlazak zamalo ga je skupo koštao, no upravo to bilo je dobitno - 11 godina kasnije sretniji su no ikada

U Los Angelesu održana je dodjela prestižnih nagrada SAG, a ove godine u kategoriji najbolje ženske sporedne glumice za ulogu u filmu ‘The Quiet Place’ nagrađena je lijepa Emily Blunt. Osim po fenomenalnoj haljini, o kojoj se govorilo još danima kasnije, ovogodišnja dodjela bit će zapamćena po emotivnom govoru u kojem je Blunt pred milijunskim auditorijem odlučila za sve zahvaliti svom suprugu Johnu Krasinskom, a njihova ljubavna priča ona je o kojoj mnogi maštaju

Njihova ljubavna priča okrunjena je 2010. godine bajkovitim vjenčanjem na najromantičnijem talijanskom jezeru Como, a kako je sve počelo, niti jedno od njih nikada nije krilo. Kako je i sam John Krasinski nebrojeno puta rekao, bila je to ljubav na prvi pogled, a veza je počela 2008. godine.

‘U to vrijeme zaista nisam tražio vezu, razmišljao sam o pauzi i selidbi iz Los Angelesa. Tada sam upoznao nju i bio sam jako nervozan jer sam bio uvjeren da ću se zaljubiti u nju. Upoznali smo se, rukovali i ja sam joj rekao: ’Sviđaš mi se’’, otkrio je John Krasinski, dok je Emily Blunt rekla kako se taj prvi susret dogodio u restoranu. Tada još uvijek nije znala tko je on, iako joj je bio poznat, no to se pokazalo nevažnim jer ga je poznavala prijateljica s kojom je bila na večeri.