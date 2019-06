Njihova ljubavna priča traje više od tri desetljeća: Koja je tajna njihova uspjeha, otkrio je životni partner slavne Oprah

Zajedno su od 1986. godine, a da svijetu pokažu svoju ljubav, nikada im nije bio potreban papir. Gostujući u showu Ellen DeGeneres, Stedman Graham otkrio je tajnu njihove ljubavne priče koja traje više od tri desetljeća

Svoju vezu započeli su 1986. godine, a o tajni njihovog uspjeha progovorio je sam Stedman Graham promovirajući novu knjigu 'Identity Leadership' u showu 'The Ellen DeGeneres'.

'Ono što je najvažnije u našoj vezi to je da ja želim najbolje za nju, stoga sam i posvetio život njezinoj sreći. To itekako pomaže njoj, a ja želim da ona bude najbolja što može biti i do sada je napravila poprilično dobar posao', rekao je Stedman Graham, životni partner Oprah Winfrey, i dodao: