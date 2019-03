Prije negoli je upoznao atraktivnu Brazilku od braka je bježao kao vrag od tamjana: Prvi susret bio je dovoljan da zna da uz nju želi provesti ostatak života

U potpunosti netipična holivudska ljubavna priča dogodila se između holivudskog zavodnika Matthewa McConaugheyja i 12 godina mlađe brazilske manekenke Camile Alves. Kada su se upoznali, on nije baš maštao o braku, no zavodljivoj Camili nije mogao odoljeti. Prije negoli su 2012. godine ozakonili šestogodišnju vezu dobili su sina Levija i kćerkicu Vidu, da bi netom nakon vjenčanja njihova obitelj postala bogatija za još jednog člana - sina Livingstona

Nakon što je noć proveo u pritvoru postalo mu je jasno da se mora smiriti, a 15 godina kasnije, kada je imao 44 godine, shvatio je da je upravo to bila prijelomna točka u njegovu životu, koja mu je na kraju i pomogla.

‘Moja majka me naučila da cijenim žene i odnosim se prema njima s velikim poštovanjem.’ I upravo tako odnosi se prema svojoj supruzi, što je itekako vidljivo na crvenim tepisima filmskih festivala i raznim premijerama.

‘Bio sam stari neženja. Uživao sam u životu koji sam vodio, no znao sam da ne mogu tako do kraja’, rekao je McConaughey i dodao kako se sve promijenilo kada je upoznao 12 godina mlađu buduću suprugu Camilu Alves .

‘Približavale su mi se 40-e i znao sam da želim brak i djecu, no s druge strane nisam želio sve na brzinu, stvarati si pritisak i napetost, jer tek onda se ništa ne ostvari. Poznajem mnoge muškarce koji su napravili nagle odluke i požalili, tako i žene koje su isto napravile. No u trenutku kada sam upoznao Camilu, doista nisam tražio djevojku za ozbiljnu vezu. I onda se ona ušetala u moj život, a ja sam pomislio: ‘Tko je to?’ Bila je to Camila’, priznao je u jednom razgovoru.

Par se upoznao 2006. godine, a gdje drugdje nego u noćnom klubu na Sunset Bulevardu. McConaughey je tada imao 37, a Camila Alves 24. Kako je kasnije i sama priznala, kada ga je vidjela, nije imala pojma da je riječ o slavnom glumcu jer se skrivao iza predimenzionirane brade i velikog šešira. Priznaje, u njihovu slučaju nije bilo riječi o ljubavi na prvi pogled, no Matthew McConaughey nije nikada krio da je bio opčinjen njezinom ljepotom.