Jedan od najtajanstvenijih parova Hollywooda: Roditeljstvo na pragu 50-ih učvrstilo je njihovu ljubav

Iako su se upoznali još u studentskim danima, radeći na predstavi, jedan od najtajanstvenijih parova u Hollywoodu spojio se tek desetljećima kasnije. U braku su posljednjih osam godina, a iako nisu ni sanjali o roditeljstvu u poznim godinama, trudnoća u njezinoj 48. godini nemalo ih je iznenadila, ali i promijenila im način gledanja na svijet

'Nikada nisam sanjala o braku niti mislila da ću se udati. To jednostavno nije bilo nešto što me privlačilo. Dapače, bilo je baš suprotno. Romantične komedije bile su mi nepojmljive i to da ti brak bude toliko primaran. A onda se jednostavno sve tako posložilo, i evo me...'