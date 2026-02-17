ČISTA LJUBAV

James Van Der Beek sa suprugom je obnovio zavjete svega par dana prije smrti

James Van Der Beek sa suprugom Kimberly
James Van Der Beek sa suprugom Kimberly Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia
Nekoliko dana prije nego što je preminuo u 49. godini, zvijezda serije Dawson's Creek odlučio je još jednom izgovoriti 'da' – ovaj put iz vlastite spavaće sobe, okružen najbližima.

Američki glumac James Van Der Beek i njegova supruga Kimberly obnovili su bračne zavjete samo nekoliko dana prije njegove smrti 11. veljače. Ceremonija je organizirana u njihovom domu, a prema riječima Kimberly, sve se dogodilo spontano i u kratkom roku.

Obnovili zavjete

'Odluku smo donijeli dva dana ranije. Prijatelji su nam nabavili novo prstenje, ispunili spavaću sobu cvijećem i svijećama i zavjete smo obnovili iz kreveta. Bilo je jednostavno, lijepo i dirljivo', ispričala je.

Uz članove obitelji i nekolicinu bliskih prijatelja, ceremoniju je glazbom pratio instrumentalist Poranguí, a završena je pjesmom 'Somewhere Over the Rainbow', dok su se ostali prijatelji pridružili putem Zooma.

James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Glumac, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u seriji Dawson's Creek, preminuo je nakon borbe s kolorektalnim karcinomom trećeg stadija, dijagnozu koje je javno podijelio više od godinu dana ranije. Njegova supruga vijest o smrti objavila je na društvenim mrežama, istaknuvši da je posljednje dane proveo 's hrabrošću, vjerom i dostojanstvom'.

James i Kimberly upoznali su se 2009. tijekom putovanja u Izrael, a vjenčali su se godinu dana kasnije u Tel Avivu. Tijekom 15 godina braka dobili su šestero djece.

Pet nezaboravnih filmova Roberta Redforda koje uvijek rado gledamo Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Nakon njegove smrti prijatelji su pokrenuli GoFundMe kampanju kako bi pomogli obitelji s troškovima liječenja i osigurali financijsku stabilnost djeci. U manje od 24 sata prikupljeno je više od dva milijuna dolara.

