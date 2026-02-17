James Van Der Beek sa suprugom je obnovio zavjete svega par dana prije smrti

Nekoliko dana prije nego što je preminuo u 49. godini, zvijezda serije Dawson's Creek odlučio je još jednom izgovoriti 'da' – ovaj put iz vlastite spavaće sobe, okružen najbližima.

Američki glumac James Van Der Beek i njegova supruga Kimberly obnovili su bračne zavjete samo nekoliko dana prije njegove smrti 11. veljače. Ceremonija je organizirana u njihovom domu, a prema riječima Kimberly, sve se dogodilo spontano i u kratkom roku.

Obnovili zavjete 'Odluku smo donijeli dva dana ranije. Prijatelji su nam nabavili novo prstenje, ispunili spavaću sobu cvijećem i svijećama i zavjete smo obnovili iz kreveta. Bilo je jednostavno, lijepo i dirljivo', ispričala je. Uz članove obitelji i nekolicinu bliskih prijatelja, ceremoniju je glazbom pratio instrumentalist Poranguí, a završena je pjesmom 'Somewhere Over the Rainbow', dok su se ostali prijatelji pridružili putem Zooma.

James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia







Glumac, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u seriji Dawson's Creek, preminuo je nakon borbe s kolorektalnim karcinomom trećeg stadija, dijagnozu koje je javno podijelio više od godinu dana ranije. Njegova supruga vijest o smrti objavila je na društvenim mrežama, istaknuvši da je posljednje dane proveo 's hrabrošću, vjerom i dostojanstvom'. James i Kimberly upoznali su se 2009. tijekom putovanja u Izrael, a vjenčali su se godinu dana kasnije u Tel Avivu. Tijekom 15 godina braka dobili su šestero djece.

