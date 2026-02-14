DIRLJIVE RIJEČI

Slomljeni brat Jamesa Van Der Beeka progovorio po prvi put: 'Bol je nepodnošljiva'

M.D.

14.02.2026 u 21:47

James Van Der Beek
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Dvije rečenice nakon smrti glumca Jamesa Van Der Beeka slomile su internet, a napisao ih je njegov brat u potresnoj objavi o gubitku koji, kako kaže, ‘nije znao da može toliko boljeti’

Smrt glumca Jamesa Van Der Beeka u 48. godini šokirala je obožavatelje, a sada se oglasio i njegov brat Jared koji je dirljivom objavom otkrio koliko ga je gubitak pogodio. U objavi na Instagramu podijelio je niz zajedničkih fotografija, među njima i onu sa svoje promocije uz jednostavne riječi: ‘Love you, Bro’.

‘Postoji posebna veza između braće i prije dva dana ta je fizička veza prekinuta’, napisao je Jared Van Der Beek.

‘Sada znam zašto ljudi kažu slomljeno srce kad izgubiš nekoga bliskog. Postoji osjećaj razaranja i boli koji ide tako duboko u srce, nisam znao da će toliko boljeti. Bio je moja osoba, onaj kome sam se obraćao za sve. Oduvijek sam se ugledao na njega. Nikad me nije iznevjerio kad mi je trebao.’

Dodao je kako mu utjehu donosi spoznaja koliko je njegov brat značio drugima. ‘Vidjeti i čitati koliko je dotaknuo živote drugih, ne zbog onoga što je radio nego zbog onoga kakav je bio. Dijelio je otvoreno srce i mudru dušu. Koliko god ova bol bila duboka, iscjeljenje je već počelo zahvaljujući ljubavi, molitvama i podršci. Hvala svima koji su se javili.’

Objavu je zaključio riječima upućenima bratu. ‘James, već mi nedostaješ i tvoji savjeti preko telefona. Ali osjećam tvoju prisutnost i znam da ćeš me nastaviti voditi. Hvala ti što si živio život sa mnom. Volim te.’

James Van Der Beek sa suprugom Kimberly
  James Van Der Beek sa suprugom Kimberly
  • James Van Der Beek sa suprugom Kimberly
  • James Van Der Beek sa suprugom Kimberly
James Van Der Beek sa suprugom Kimberly Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Bolest i oproštaji

Glumac poznat po seriji ‘Dawson’s Creek’ preminuo je 11. veljače nakon gotovo trogodišnje borbe s kolorektalnim rakom. Njegova supruga Kimberly Van Der Beek vijest je objavila na Instagramu.

‘Posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga za podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema ljudima i svetosti vremena. Ti dani će doći’, napisala je.

Od njega su se oprostili brojni kolege. Sarah Michelle Gellar poručila je: ‘Tužna sam zbog tvoje prekrasne obitelji. Jamesovo nasljeđe živjet će zauvijek, ali ovo je ogroman gubitak za svijet. F–k cancer.’

Chad Michael Murray dodao je: ‘Šaljemo ljubav vašoj obitelji. James je bio velikan. Njegove riječi i umjetnost inspirirali su nas da budemo bolji.’ Katie Holmes objavila je rukom pisano pismo: ‘Tugujem s osjećajem stvarnosti njegove odsutnosti i dubokom zahvalnošću za trag koji je ostavio.’

tportal
