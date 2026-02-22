'Zamisli da muškarac to radi': Sestra Lindsey Vonn razbjesnila javnost videom iz talijanske bolnice

Dok se slavna skijašica Lindsey Vonn u Italiji oporavljala od teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama, njezina sestra Karin Kildow odlučila je vrijeme u čekaonici prikratiti snimanjem zgodnih talijanskih liječnika. Njezin video ubrzo je postao viralan, ali umjesto simpatija, izazvao je žestoku raspravu o poštivanju privatnosti, dvostrukim standardima i objektivizaciji medicinskog osoblja.

Sestra ozlijeđene olimpijke Lindsey Vonn uspjela je pronaći 'svijetlu točku' nakon stravične nesreće slavne skijašice, a to su, po njezinom mišljenju, bili zgodni talijanski liječnici. Podsjetimo, 41-godišnja Vonn doživjela je težak pad tijekom ženske utrke u alpskom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine te je hitno prebačena u bolnicu Ca’ Foncello u Trevisu. S njom je bila njezina 37-godišnja sestra, Karin Kildow. No, dok je Vonn prolazila kroz čak četiri operacije, Kildow se odlučila zabaviti snimajući bolničko osoblje.

'Izbrišite aplikacije za upoznavanje i samo otiđite u talijansku hitnu pomoć', napisala je Kildow uz video objavljen na Instagramu u kojem zumira nekoliko muških medicinskih tehničara i liječnika koji rade u bolnici. Video je prigodno popratila hitom Natalie Cole 'This Will Be (An Everlasting Love)'. 'Rekla sam da će biti neka svijetla točka...', dodala je u opisu uz emotikon koji plače od smijeha. Ipak, pokušala je malo ublažiti situaciju dodatkom: 'Šalu na stranu, svaka čast svim doista ljubaznim i brižnim liječnicima i medicinskim sestrama koji su pomogli Lindsey.'

'Jezivo i bez poštovanja' Video trenutačno broji preko sedam milijuna pregleda i podijeljen je gotovo pola milijuna puta. Iako su najpopularniji komentari podržavali njezino oduševljenje, s opaskama poput 'Nikad nisam toliko željela slomiti nogu' i 'Mislim da me nešto boli... Bolje da odem u Italiju', velik dio javnosti nije bio nimalo oduševljen. Mnogi su korisnici istaknuli kako je snimanje ljudi na radnom mjestu bez njihovog pristanka krajnje 'jezivo' i 'bez poštovanja'. Jedan od pratitelja upozorio je da bi snimanje i objavljivanje bolničkog osoblja bez dozvole moglo biti i protuzakonito prema talijanskim zakonima o privatnosti. 'Budimo realni', glasio je komentar koji je prikupio velik broj lajkova. 'Da je muškarac ovo napravio liječnicama i medicinskim sestrama, bio bi razapet jer je seksistički ljigavac i jer objektivizira žene na radnom mjestu. Ovi ljudi su profesionalci koji spašavaju živote, a ne eksponati na izboru ljepote za tvoje pratitelje.' Za sada nije poznato je li Kildow tražila dopuštenje osoblja za snimanje i objavu videa.

Ponosan odgovor iz Italije Jedan talijanski korisnik odlučio je potpuno zanemariti temu 'zgodnih doktora' te je iskoristio priliku da pohvali tamošnji zdravstveni sustav. 'Ovo je moja zemlja, Italija, gdje ne samo da imamo izvrsne (i predivne) liječnike, nego prije svega imamo besplatan zdravstveni sustav u kojem i najsiromašniji mogu biti hospitalizirani, liječeni i operirani bilo kada i potpuno besplatno. Ponosan sam što sam Talijan', glasio je komentar. Sama Lindsey Vonn, za razliku od sestre, društvene je mreže iskoristila isključivo kako bi se zahvalila medicinskom osoblju. Nakon povratka u SAD, 16. veljače obratila se obožavateljima na X-u (bivšem Twitteru): 'Nisam stala na noge više od tjedan dana... nepomično ležim u bolničkom krevetu od utrke. Iako još ne mogu stajati, nevjerojatan je osjećaj biti ponovno na domaćem tlu. Ogromno hvala svima u Italiji što su se tako dobro brinuli o meni.' Dan kasnije podijelila je video svog oporavka, uz dirljivu poruku: 'Zahvalna sam prijateljima, obitelji, svom timu i cijelom medicinskom osoblju koje me vraća u život... Polako se vraćam osnovama i jednostavnim stvarima koje najviše znače. Smijeh. Ljubav.'