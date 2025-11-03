Ivica Kostelić predstavio film 'Freedom': Pogledajte atmosferu s premijere

Premijera kratkometražnog filma Ivice Kostelića 'Freedom'
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
UZ BROJNE GOSTE
03.11.2025 u 20:21
U zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema premijerno je prikazan kratkometražni film 'Freedom', redateljski i autorski projekt Ivice Kostelića, jednog od najuspješnijih hrvatskih sportaša
Film, koji prikazuje njegovu višegodišnju strast prema jedrenju i slobodi koju pronalazi na moru, privukao je brojne uzvanike iz sportskog, kulturnog i društvenog života. Publika je s posebnim zanimanjem pratila intiman, ali snažan prikaz Kostelićeva prelaska s profesionalnog skijanja na potpuno drugačiji, ali jednako izazovan svijet otvorenog mora.
'Freedom' donosi uzbudljive snimke jedriličarskih ruta, ekstremnih vremenskih uvjeta i trenutaka tišine u beskraju oceana, ali i filozofsku dimenziju putovanja — potragu za unutarnjim mirom i osobnim ispunjenjem. Kostelić u filmu otkriva da je sloboda za njega postala nova disciplina, jednako zahtjevna kao sport kojem je posvetio život. Film kroz snažnu vizualnu priču i autentične prizore podsjeća koliko je čovjekova povezanost s prirodom ključna za ravnotežu i smisao.
Premijeri su prisustvovali brojni gosti, među kojima su bili poznata sportska imena, kolege jedriličari, članovi obitelji Kostelić te predstavnici hrvatske filmske i kulturne scene.
Ivica Kostelić publici se obratio neposredno prije projekcije, naglasivši da je 'Freedom' rezultat godina snimanja, introspekcije i dubokog osobnog iskustva koje je želio podijeliti s gledateljima. Nakon projekcije uslijedio je emotivan pljesak i razgovor s autorom, tijekom kojeg je otkrio zanimljive detalje o tehničkim izazovima snimanja na otvorenom moru, ali i o motivaciji koja stoji iza cijelog projekta.
OBITELJSKO SLAVLJE
