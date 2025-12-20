Nakon eurovizijske pozornice Marino Vrgoč zapjevao protiv vršnjačkog nasilja

Marino Vrgoč jedva je sišao s eurovizijske pozornice, a već ima novu glazbenu priču za publiku – i to onu s posebnom porukom. Nakon što je 13. prosinca predstavljao Hrvatsku na Dječjoj Euroviziji pjesmom 'Snovi', pobjednik prve sezone 'The Voice Kids Hrvatska' sada predstavlja 'Dite tvoje'
Riječ je o projektu (iza kojeg stoje HNK Hajduk, Universal Music Hrvatska i partnerske organizacije) koji, uz emociju i zaraznu energiju, u prvi plan stavlja pripadnost, odgovornost i poštovanje, vrijednosti koje su važne upravo u svijetu djece.
Osobna i emotivna priča
Da je tema prepoznata odmah, pokazuje i to što je spot u manje od 24 sata ušao među najpopularnije YouTube videe u Hrvatskoj (YouTube Hype) te se našao na 26. mjestu. Emotivna i iskrena poruka pjesme čini njezinu srž, ali i temelj kampanje 'Budi čovik', usmjerene na borbu protiv vršnjačkog nasilja, a koja se provodi na području cijele Dalmacije.
Snimana paralelno s eurovizijskom pjesmom 'Snovi', 'Dite tvoje' za Marina Vrgoča je bila osobna i emotivna priča.
'Dok sam pjevao ovu pjesmu, razmišljao sam o tome da budemo bolji jedni prema drugima i da nitko ne ostane sam ili tužan. Ponosan sam što pjevam pjesmu o Hajduku koja nosi lijepu poruku i što sam dio kampanje koja može pomoći djeci da se osjećaju sigurnije', rekao je Marino.
Autori pjesme, Maja Ivkošić Šiljeg i Domagoj Šiljeg, stvarali su ju s idejom zajedništva i empatije. Tema je vrlo brzo prerasla okvire same pjesme i postala temelj šire društvene inicijative:
'Pjesma i ideja su pale na plodno tlo. U ovom slučaju to su HNK Hajduk i Marino. Jedan sastanak, onaj s članicom Uprave Marinkom Akrap, bio je dovoljan da se iz stiha ‘Budi čovik i na drugog ruku ne diži’ izrodi snažna kampanja. Otvorenost i suradljivost pokazali su se ključnima, a tim Hajduka dao je svoj obol i u samim stihovima pjesme. Ovo je rezultat zajedničkog rada na koji možemo biti ponosni', poručiloi su Maja i Domagoj.
Kampanja uključuje niz edukativnih i kreativnih aktivnosti usmjerenih na djecu, škole i širu zajednicu, uz podršku brojnih institucionalnih i stručnih partnera. Posebna pažnja posvećena je uključivanju djece kroz kreativni natječaj za osnovne škole, koji se otvara 18. prosinca 2025. godine, dok je završetak prve faze kampanje planiran za 25. veljače 2026., na Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, kada će na splitskom Poljudu biti održana svečana dodjela nagrada.