Nakon eurovizijske pozornice Marino Vrgoč zapjevao protiv vršnjačkog nasilja

Marino Vrgoč jedva je sišao s eurovizijske pozornice, a već ima novu glazbenu priču za publiku – i to onu s posebnom porukom. Nakon što je 13. prosinca predstavljao Hrvatsku na Dječjoj Euroviziji pjesmom 'Snovi', pobjednik prve sezone 'The Voice Kids Hrvatska' sada predstavlja 'Dite tvoje'

Riječ je o projektu (iza kojeg stoje HNK Hajduk, Universal Music Hrvatska i partnerske organizacije) koji, uz emociju i zaraznu energiju, u prvi plan stavlja pripadnost, odgovornost i poštovanje, vrijednosti koje su važne upravo u svijetu djece.

Osobna i emotivna priča Da je tema prepoznata odmah, pokazuje i to što je spot u manje od 24 sata ušao među najpopularnije YouTube videe u Hrvatskoj (YouTube Hype) te se našao na 26. mjestu. Emotivna i iskrena poruka pjesme čini njezinu srž, ali i temelj kampanje 'Budi čovik', usmjerene na borbu protiv vršnjačkog nasilja, a koja se provodi na području cijele Dalmacije.

Snimana paralelno s eurovizijskom pjesmom 'Snovi', 'Dite tvoje' za Marina Vrgoča je bila osobna i emotivna priča. 'Dok sam pjevao ovu pjesmu, razmišljao sam o tome da budemo bolji jedni prema drugima i da nitko ne ostane sam ili tužan. Ponosan sam što pjevam pjesmu o Hajduku koja nosi lijepu poruku i što sam dio kampanje koja može pomoći djeci da se osjećaju sigurnije', rekao je Marino.

Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Corinne Cumming







Autori pjesme, Maja Ivkošić Šiljeg i Domagoj Šiljeg, stvarali su ju s idejom zajedništva i empatije. Tema je vrlo brzo prerasla okvire same pjesme i postala temelj šire društvene inicijative: 'Pjesma i ideja su pale na plodno tlo. U ovom slučaju to su HNK Hajduk i Marino. Jedan sastanak, onaj s članicom Uprave Marinkom Akrap, bio je dovoljan da se iz stiha ‘Budi čovik i na drugog ruku ne diži’ izrodi snažna kampanja. Otvorenost i suradljivost pokazali su se ključnima, a tim Hajduka dao je svoj obol i u samim stihovima pjesme. Ovo je rezultat zajedničkog rada na koji možemo biti ponosni', poručiloi su Maja i Domagoj.