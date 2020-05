On je uistinu jedan od najboljih košarkaša svih vremena, legenda koja je u NBA-u odigrala čak 15 sezona, osvojivši šest naslova prvaka s Chicago Bullsima, dok je s američkim Dream Teamom oko vrata stavio i zlatnu olimpijsku medalju. Upravo njega mnogi smatraju najvažnijom osobom za popularizaciju NBA diljem svijeta, osobito 80-ih i 90-ih godina, kada je i bio na vrhuncu popularnosti, prije negoli je 1993., nakon tragične smrti najvećeg uzora u životu, oca Jamesa Jordana, otišao u prijevremenu mirovinu. Nakon dvije godine života daleko od košarkaških terena još se jednom, na radost milijuna obožavatelja, vratio i obukao dres Bullsa, a nakon drugog umirovljenja i povratka na terene odabrao je Washington Wizardse

Na Netflixu se, nakon gotovo 22 godine pripreme, može pogledati dokumentarni film ‘Posljednji ples’, a koji je otkrio mnoge javnosti još nepoznate detalje iz života ovog košarkaškog virtuoza. Michael Jordan rođen je 17. veljače 1963. u bolnici Cumberland u Brooklynu. Njegova majka Deloris radila je u banci, dok je otac James R. Jordan Sr. bio mehaničar. Još dok je bio dječak, obitelj se preselila u Sjevernu Karolinu te je započeo svoju sportsku karijeru. Ipak, nije sve bilo bajno.

Kako je otkriveno u njegovoj autobiografskoj priči, kada je njegova majka bila trudna s njim, iznenada je umrla njezina majka, a liječnici su joj zbog stresa preporučili da preleži trudnoću kako ne bi došlo do komplikacija. Kako mu je kasnije ispričao otac, malo je nedostajalo da dođe do spontanog pobačaja, a bilo je i pitanje hoće li se roditi kao mrtvorođenče. ‘Rođen sam s krvarenjem nosa i roditelji su se brinuli hoće li sve biti u redu sa mnom. Nešto kasnije, dok sam još bio beba, pao sam iza njihovog kreveta i zamalo se ugušio. Zatim sam kao dvogodišnjak uzeo u ruke dvije žice u blizini automobila na kojem je otac radio. Kišilo je, a po onom što je otac ispričao, strujni udar bacio me više od metra unazad’, otkrio je Jordan, a nevolje ga nisu zaobilazile ni kasnije.

Tako je kao sedmogodišnjak s prijateljem plivao u oceanu kada ih je povukla snažna morska struja. U panici se prijatelj pokušao uhvatiti za Jordana, primajući ga tako snažno da je gotovo i njega povukao za sobom. On nije imao druge nego odgurnuti svog prijatelja kako bi se sam spasio. ‘Primio me snažno i gotovo sam mu morao slomiti ruku da se spasim. Želio me povući za sobom. On je umro’, prisjetio se godinama kasnije.

U njemu se tada razvio strah od vode. Četiri godine kasnije, boraveći u ljetnom kampu, našao se u problemima plivajući u bazenu, no na sreću tada se našao netko u blizini tko ga je izvukao, a onda se njegova djevojka, s kojom je bio u vezi na fakultetu, utopila. Od tog trenutka on se drži podalje vode. ‘Ne želim više ući u vodu… Svatko ima neki strah, moj je vezan uz vodu.’

U školi je igrao košarku, bejzbol i nogomet, no u košarkašku ekipu isprva, zbog visine od 1,80 metara, nije mogao ući. Bio je jednostavno prenizak, no odlučio je dokazati da centimetri u ovoj igri nisu presudni, što je ubrzo i pokazao. Narastao je još 10 centimetara i danonoćno je trenirao, a njegov trud se i isplatio jer su mu mnogi fakulteti ponudili stipendije. On je prihvatio poziv fakulteta Sjeverne Karoline, na kojem je studirao geografiju. ‘Mislim da je otac u meni vidio potencijal kojeg ni sam nisam bio svjestan. Mogao je reći kako barem jedno njegovo dijete posjeduje izniman talent, poseban način poimanja sebe.’

Ono što nikada nije shvatio i na što će uvijek tražiti odgovor bilo je - zašto je priliku dobio upravo on, a ne, primjerice, njegov brat Larry koji, iako je visok tek 173 centimetra, ima jednaku srčanost i sposobnosti kao i on. Na trećoj godini fakulteta odlučio je da će košarka biti njegovo životno zanimanje, a u Chicago Bullse tada je stigao kao treći izbor drafta. Već je dolaskom na prvi trening poželio zadiviti sve oko sebe. Kako je rekao, htio je čuti kako mu govore: ‘Ovaj mali je strašan. Ovaj mali ima pravi način razmišljanja, umijeće i motivaciju.’ Sav svoj trud usmjerio je na dokazivanje - želio je biti najbolji, no, kako je ispričao u svojoj autobiografiji, izvan terena nije se želio isticati. Iako je u klubu bio drugi po zaradi, na njemu se to nije moglo primijetiti - izlasci, skupa odjeća i automobili nikada nisu bili nešto što ga je privlačilo.

‘Nikad se nisam zamarao time što drugi očekuju od mene, prvenstveno stoga što sam bio usredotočen isključivo na sebe. Nisam znao kako i čime se dokazuje pripadnost.’ Predviđajući mu velik uspjeh, došlo je do trenutka da izabere sponzora s kojim će nastaviti graditi karijeru. Njegov san bio je sponzorski ugovor s Adidasom, čiju je opremu nosio kada je igrao na sveučilištu, no čelnici Adidasa nisu bili zainteresirani za suradnju, nije im se uklapao u imidž koji su željeli stvoriti za svoje proizvode.

Jordanovo bogatstvo Prema pisanju magazina Forbes, u svibnju 2020. godine bogatstvo Michaela Jordana procjenjuje se na nevjerojatnih 2,1 milijardu dolara, što ga čini najbogatijim sportašem na cijelom svijetu. Naravno, na ukupnoj listi milijardera cijelog svijeta Forbes ga je stavio tek na 1001. mjesto, a u klub najbogatijih došao je 2014.

Nakon toga poželio je Converse, čija su zaštitna lica bila Magic Johnson i Larry Bird, no ni to se nije ostvarilo. Budući da je njegov menadžer David Falk imao dobru suradnju s Nikeom, uspio je nagovoriti njegovu majku da ga natjera da otiđe na sastanak s Nikeom, tada samo jednom od brojnih firmi na konkurentnom tržištu. Petogodišnji ugovor koji mu je ponudio Nike nosio je osnovnu godišnju naknadu od 500 tisuća dolara, trostruko više nego što su tada nosili takvi ugovori. Nike je računao da će u idućih tri godine od prodaje tenisica s Jordanovim imenom ostvariti tri milijuna dolara prihoda, no malo su pogriješili. Samo u prvoj godini prihodi su dosegnuli 126 milijuna dolara, a ostalo je povijest.

Nekako u to doba, 1985. godine, upoznao je i Juanitu Vanoy. Njihov prvi izlazak dogodio se nakon jedne od utakmica Chicago Bullsa, završili su u restoranu Bennigans i kliknuli na prvu. Zaručili su 1987., kada ju je zaprosio na samu Staru godinu, a vjenčali su se u Las Vegasu dvije godine kasnije. ‘Mogao sam upasti u razne nevolje, jer da sam ostao neoženjen i zarađivao mnogo novca, neke pogrešne odluke bile bi neminovne. Zato mislim da se naši životi uvijek odvijaju s nekim razlogom i ciljem. Rođenjem prvog sina osjetio sam da postajem čovjek u punom smislu te riječi.

Došlo je do nove razine zrelosti, pogotovo kada sam počeo osjećati odgovornost za dijete i majku tog djeteta, i to ne povremeno, sutra ili prekosutra, već svaku minutu svakog pojedinog dana. Više nisam mogao sebično razmišljati. Morao sam se žrtvovati zbog obveza prema obitelji, ali mi to nikad nije štetilo’, rekao je u autobiografiji Michael Jordan, no nije želio priznati sve ono što se događalo iza zatvorenih vrata.

Njihov brak obilježio je i omanji skandal o kojem je on nerado govorio. Naime prije negoli su se vjenčali Juanita je 1988. rodila njihovog prvog sina kojeg su nazvali Jeffrey Jordan. Nakon njegovog rođenja Jordan je bio uvjeren da on nije njegov sin, stoga ih je na neko vrijeme i napustio. ‘Rekla mi je da je trudna, neudana i da je otac djeteta Michael Jordan. Nije mogla privući njegovu pažnju niti razgovarati s njim kako bi riješili situaciju’, otkrio je naknadno Michael Minton, njezin odvjetnik koji je zapravo pomogao da sve na kraju ispadne kako treba - Jordan je priznao očinstvo i par se u studenom 1989. vjenčao u kapelici u Las Vegasu, a s njima na vjenčanju bio je i desetomjesečni Jeffrey.

Juanitu su tada u medijima zvali ‘košarkaškom prvom damom’. Bila je prava sretnica jer nema žene koja u to vrijeme nije uzdisala za slavnim sportašem. Jordan je jednom prilikom kazao da ga je Juanita privukla svojom ljepotom i prizemljenim ponašanjem. Naime, kako je objasnio, nije trčala za njime poput mnogih, već je čekala da on njoj priđe i primijeti je. Dvije godine nakon prvog sina Juanita i Michael dobili su još jednog nasljednika - Marcusa Jordana, a potom je 1992. stigla i očeva miljenica - Jasmine. Jeffrey i Marcus krenuli su očevim stopama i igraju košarku, no Marcus je u tome bio uspješniji, iako nikada nije dospio do NBA lige. Odlučio se za menadžment pa je otvorio svoju trgovinu tenisicama The Trophy Room, dok je Jeffrey ostao blizu oca, radeći za Jordanov brend. Njihova sestra Jasmine najviše je vezana uz očev posao jer je izvršna direktorica brenda Nike Jordan i upravo ona donosi najvažnije odluke.

Paralelno sa stvaranjem obitelji, Jordan je bio na vrhuncu karijere, no sve se srušilo 1993., kada je ubijen njegov otac James. Za njegovo ubojstvo dvojica muškaraca još uvijek služe doživotnu zatvorsku kaznu. Jedan od njih zaklinje se u svoju nevinost i traži ponavljanje suđenja, a drugi čeka odluku povjerenstva za uvjetno puštanje na slobodu. Šuškalo se tada kako je njegov otac ubijen zbog ovisnosti o kocki.

‘Smrt oca označila je kraj jednog od najuspješnijih, a ujedno i najtežih životnih razdoblja mog života. Bio je moj najbolji prijatelj, mogao je predosjetiti mnoge stvari koje bi mi se kasnije dogodile. Ona svijetla strana moje osobnosti potječe od oca. Naučio me puno toga o životu i da se sve događa s razlogom. Zbog toga sam nastavio pozitivno razmišljati o životu, svom životu, čak i nakon njegove smrti. Nakon očeve smrti shvatio sam kako je došlo vrijeme za donošenje samostalnih odluka. To što oca više nema ne znači da on nije svaki trenutak uz mene. Osjećam ga. Znam da je sa mnom’, rekao je.

Nakon svega ne čudi da je odlučio umiroviti dres i dvije godine proveo je daleko od košarkaških terena. Iako se u međuvremenu vraćao i odlazio, sve to ostavilo je traga i na njegovom privatnom životu. Naizgled idealan brak naišao je na prepreke u siječnju 2002., kada su Juanita i Michael Jordan pokrenuli brakorazvodnu parnicu. Ubrzo nakon toga povukli su svoju odluku, no 29. prosinca 2006. papire za razvod ipak su potpisali, a Juanita je iz svega otišla bogatija za nevjerojatnih 168 milijuna dolara.

