Ante Gelo i Jelena Perčin nisu propustili svečano otvorenje HNK2

Otvorenje HNK2, najsuvremenije kazališne dvorane u zemlji , povijesni je dan za domaću kulturu te je okupilo brojne poznate osobe, umjetnike i predstavnike javnog života, a Ante i Jelena privukli su posebnu pozornost okupljenih svojim dolaskom.

Poznati glazbenik i cijenjena glumica, koji u posljednje vrijeme ne skrivaju svoju bliskost , pojavili su se elegantno odjeveni, u crnim izdanjima, kao i većina uzvanika.

Program otvorenja pod nazivom 'Slava umjetnosti 2.0' naglasio je spoj tradicije i suvremenosti, a HNK2 je predstavljanje nove ere kazališta s najnaprednijom tehničkom opremom i kapacitetom za tristotinjak gledatelja.

Par je i ranije potvrđivao svoju vezu javnim pojavljivanjima, a zajednički dolazak na ovakvo značajno kulturno događanje svjedoči o njihovoj privrženosti i podršci domaćoj umjetnosti.​