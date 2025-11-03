U NOĆNOM IZLASKU

Ante Gelo i Jelena Perčin nisu propustili svečano otvorenje HNK2

03.11.2025 u 20:54

Ante Gelo i Jelena Perčin
Ante Gelo i Jelena Perčin Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Glazbenik Ante Gelo i glumica Jelena Perčin pojavili su se na svečanom otvorenju HNK2, nove scene Hrvatskog narodnog kazališta

Otvorenje HNK2, najsuvremenije kazališne dvorane u zemlji, povijesni je dan za domaću kulturu te je okupilo brojne poznate osobe, umjetnike i predstavnike javnog života, a Ante i Jelena privukli su posebnu pozornost okupljenih svojim dolaskom.

Poznati glazbenik i cijenjena glumica, koji u posljednje vrijeme ne skrivaju svoju bliskost, pojavili su se elegantno odjeveni, u crnim izdanjima, kao i većina uzvanika.

Program otvorenja pod nazivom 'Slava umjetnosti 2.0' naglasio je spoj tradicije i suvremenosti, a HNK2 je predstavljanje nove ere kazališta s najnaprednijom tehničkom opremom i kapacitetom za tristotinjak gledatelja.

Par je i ranije potvrđivao svoju vezu javnim pojavljivanjima, a zajednički dolazak na ovakvo značajno kulturno događanje svjedoči o njihovoj privrženosti i podršci domaćoj umjetnosti.​

Još do prije koji dan javljali su se prijateljima i pratiteljima fotografijama i videima iz New Yorka gdje su, među ostalim, bili na koncertu Bryana Adamsa.

