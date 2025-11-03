Skandal koji je potresao Monako: Bivši suprug princeze Stephanie o svemu je šutio 30 godina

Priča o monegaškoj princezi Stephanie i Danielu Ducruetu bila je poput filmske romanse. Upoznali su se 1991. godine, kada je Ducruet, bivši policajac, bio zadužen za sigurnost princeze . Profesionalna bliskost ubrzo se pretvorila u ljubav , a već 1992. dobili su sina Louisa dok im se dvije godine kasnije rodila kći Pauline.

Par se vjenčao 1. srpnja 1995., no brak nije dugo potrajao. Samo godinu kasnije, u kolovozu 1996., svijet su obišle paparazzo fotografije Ducrueta s belgijskom striptizetom Fili Houteman , snimljene u vili u Villefranche-sur-Meru. Slike su izazvale medijsku buru i šok u Monaku, a princeza Stephanie ubrzo je podnijela zahtjev za razvod te je njihov brak okončan 4. listopada 1996. godine.

Danas, gotovo 30 godina poslije, Ducruet tvrdi da ta priča nije bila onakva kakvom ju je tada prikazala svjetska javnost. 'Bio sam žrtva zamke', izjavio je u emisiji 'La Volta Buona' talijanske voditeljice Caterine Balivo, a prenosi Vanity Fair Italia. 'Bio sam oklevetan i drogiran, a sve je bilo isplanirano da bi me kompromitirali. Mladić iz mog tima za automobilističke utrke zamolio me da pomognem njegovoj djevojci, koju je poslao u južnu Francusku. Posjetio sam je u vili, ali sam iz opreza poveo prijatelja.'

Kako tvrdi, ono što se činilo kao bezazlen susret ubrzo se pretvorilo u pažljivo režiranu situaciju. 'Kada smo stigli, djevojka i njezina prijateljica bile su pokraj bazena. Ponudile su nam vino, u koje su, kako sam kasnije shvatio, bile dodane neke supstance. Paparazzo je već bio spreman - i dogodilo se ono što se dogodilo. Na fotografijama nisam bio svoj', rekao je Ducruet.

Uzaludni pokušaji da spriječi skandal

Kako kaže, iste večeri povjerio se Stephanie i ispričao joj sve. 'Plakala je, ali nije rekla da želi rastavu. Još smo vjerovali da ćemo to prebroditi', prisjetio se. No ubrzo je primio anonimni poziv. 'Netko mi je rekao: 'Imao si previše fore, sad si mrtav.' Tad sam shvatio da su fotografije već u opticaju.'

U očajničkom pokušaju da spriječi objavu, ponudio je veliku svotu novca redakciji jednih od talijanskih novina da bi zaustavio izlazak slika. No bilo je prekasno - nekoliko dana kasnije one su završile na naslovnicama diljem svijeta.

'Možda bismo se ionako razveli'

Danas, s odmakom od gotovo tri desetljeća, Ducruet kaže da ne traži senzaciju, već pravdu i razumijevanje: 'Možda bismo se Stephanie i ja svejedno razveli - život je nepredvidiv. Ali tada smo bili zaljubljeni i nije bilo zamišljeno da se sve tako završi.'

Unatoč svemu, odnosi među bivšim supružnicima danas su dobri. I sama princeza Stephanie izjavila je u intervjuu za gala.fr 2018. godine: 'Bez obzira na sve, mi smo i dalje obitelj.'