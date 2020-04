Zajedno s mlađom sestrom Bellom, 25-godišnja Gigi Hadid predstavnica je jedne sasvim nove generacije kako u modnom svijetu, tako na društvenim mrežama, gdje je jedna od vodećih influencerica. Lijepa Gigi danas je zaštitno lice brojnih svjetskih brendova, ne postoje revije modnih dizajnera koje nije nosila, no činilo se kako i neće sve tako idealno biti na samom početku, kada su je neki modni agenti smatrali - predebelom

No, povratak stare ljubavi, pjevača Zayna Malika u njezin život, malo je ubrzalo stvari, a sretan par bi kroz neka četiri mjeseca trebao i po prvi puta u životu uživati u roditeljstvu.

Da su geni čudo, pokazali su se i u njezinu slučaju, kao i u slučaju mlađe sestre Belle Hadid , jednako uspješne manekenke, koje su pokupile najbolje iz porijekla svojih roditelja - majke Nizozemke i oca Palestinca. Upisavši srednju školu u Malibuu, oduševila se sportom, prvo jahanjem, a onda i odbojkom, te je čak bila kapetanica školske momčadi. Ipak, sportsko tijelo na početku joj je karijere bilo samo nedostatak, kada je 2013. godine, odmah nakon što je maturirala, krenula je u modni svijet i preselila u New York.

‘Bedra su mi bila ogromna, imala sam lude mišiće i jela sam kao muško. U to vrijeme me zaista nije bilo briga kako izgledam, samo sam htjela biti sjajna odbojkašica i to mi je jedino bilo važno’, izjavila je svojedobno Gigi Hadid.

U ostvarenju snova da postane uspješna manekenka, od malih ju je nogu poticala majka Yolanda Hadid, koja se i sama bavila manekenstvom. Upravo ju je ona, već od najranije dobi, vodila po castinzima, a jedna od prvih kampanja bila joj je ona za modni brend Guess, koju je snimila kao dvogodišnjakinja.