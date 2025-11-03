KAKVO BUĐENJE

Evakuacija usred zore: Enis Bešlagić doživio nesvakidašnje iskustvo u Njemačkoj

D.A.M.

03.11.2025 u 07:40

Enis Bešlagić
Enis Bešlagić Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Glumac i komičar Enis Bešlagić trenutno je usred uspješne europske turneje s hvaljenom autobiografskom predstavom 'Da sam ja neko'. Proteklog vikenda nastupio je u Bielefeldu, ali jutro poslije predstave bilo je sve samo ne mirno

Enis Bešlagić rado i često sa svojim fanovima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svoje svakodnevice. Kako je prepričao u najnovijoj objavi u šest ujutro probudio ga je protupožarni alarm u hotelu.

vezane vijesti

Mislio da je zafrkancija

U videu koji je objavio našalio se s pratiteljima u trenutku dok je djelatnica kucala na vrata i molila ga da napusti sobu. 'Ako je ovo još jedna Šerbina zezancija…', ispričao je kroz smijeh, aludirajući na harmonikaša Nihada Mustafića Šerbu, koji je s njim na turneji.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog Masterchefa Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo, Cropix, montaža: Neven Bučević

Odlučio je odgoditi evakuaciju i ostati u sobi. 'Kod Šerbe sam u sobi, ubijedio me da nije ništa. Na njegovu odgovornost ostajemo još sat vremena', objasnio je uz osmijeh i spomenuo da je vrijeme za doručak. Diljem regije i dobre dijela Europe već je odradio niz rasprodanih nastupa, a 9. prosinca u Lisinskom ga čeka jubilarna, deseta izvedba - podvig koji dosad nije uspio nijednom domaćem glumcu. Uskoro će nastupiti i u Sydneyju, i to u Sydney Opera Houseu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZAGONETNI JIM CURTIS

ZAGONETNI JIM CURTIS

Dečko Jennifer Aniston napokon progovorio o ljubavi: 'Život ne prestaje sa 42'
HOĆETE LI GA POSLUŠATI?

HOĆETE LI GA POSLUŠATI?

Zaboravite sve savjete o braku: George Clooney ima formulu koja stvarno djeluje
NAJVEĆI IZAZOVI

NAJVEĆI IZAZOVI

Marijana Mikulić o majčinstvu: 'Tada smo prestali zvati ljude, a i ljudi su se prestali javljati'

najpopularnije

Još vijesti