Evakuacija usred zore: Enis Bešlagić doživio nesvakidašnje iskustvo u Njemačkoj

Glumac i komičar Enis Bešlagić trenutno je usred uspješne europske turneje s hvaljenom autobiografskom predstavom 'Da sam ja neko'. Proteklog vikenda nastupio je u Bielefeldu, ali jutro poslije predstave bilo je sve samo ne mirno

Enis Bešlagić rado i često sa svojim fanovima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svoje svakodnevice. Kako je prepričao u najnovijoj objavi u šest ujutro probudio ga je protupožarni alarm u hotelu.

Mislio da je zafrkancija U videu koji je objavio našalio se s pratiteljima u trenutku dok je djelatnica kucala na vrata i molila ga da napusti sobu. 'Ako je ovo još jedna Šerbina zezancija…', ispričao je kroz smijeh, aludirajući na harmonikaša Nihada Mustafića Šerbu, koji je s njim na turneji.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog Masterchefa Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo, Cropix, montaža: Neven Bučević