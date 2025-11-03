Evakuacija usred zore: Enis Bešlagić doživio nesvakidašnje iskustvo u Njemačkoj

Glumac i komičar Enis Bešlagić trenutno je usred uspješne europske turneje s hvaljenom autobiografskom predstavom 'Da sam ja neko'. Proteklog vikenda nastupio je u Bielefeldu, ali jutro poslije predstave bilo je sve samo ne mirno
Enis Bešlagić rado i često sa svojim fanovima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svoje svakodnevice. Kako je prepričao u najnovijoj objavi u šest ujutro probudio ga je protupožarni alarm u hotelu.
Mislio da je zafrkancija
U videu koji je objavio našalio se s pratiteljima u trenutku dok je djelatnica kucala na vrata i molila ga da napusti sobu. 'Ako je ovo još jedna Šerbina zezancija…', ispričao je kroz smijeh, aludirajući na harmonikaša Nihada Mustafića Šerbu, koji je s njim na turneji.
Odlučio je odgoditi evakuaciju i ostati u sobi. 'Kod Šerbe sam u sobi, ubijedio me da nije ništa. Na njegovu odgovornost ostajemo još sat vremena', objasnio je uz osmijeh i spomenuo da je vrijeme za doručak. Diljem regije i dobre dijela Europe već je odradio niz rasprodanih nastupa, a 9. prosinca u Lisinskom ga čeka jubilarna, deseta izvedba - podvig koji dosad nije uspio nijednom domaćem glumcu. Uskoro će nastupiti i u Sydneyju, i to u Sydney Opera Houseu.