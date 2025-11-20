Gotovo nikad je ne vidimo: Mnogi ni danas ne znaju kako izgleda Gibonnijeva supruga

Zlatan Stipišić Gibonni danas živi ispunjenim životom , ali ono privatno, ljubomorno čuva od ostatka svijeta. Ranije je za tportal ispričao do koje mjere je umjesno razotkrivanje privatnosti .

'Sve ovisi o tome koliko ti je to forte. Imaš ljudi kojima je to sve. Ima ljudi koji su zanimljiviji u backstageu nego na stageu, ako ne isključimo to koliko su popili i što su sve bacili kroz prozor hotelskih soba. Ako je to forte njihove karijere, okej, ali meni je to tako banalno', rekao nam je tada.

Nema laganja

Iza njegove uspješnosti i stabilnosti među ostalim stoji i skladan obiteljski život i brak sa suprugom Sanjom Stipišić s kojom je izgovorio sudbonosno 'da' tijekom 90-ih godina, u razdoblju kada mu je karijera tek dobivala svoj ozbiljni uzlet. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a glazbenik je u svojoj autobiografiji opisao njihovo vjenčanje kao 'skromno i diskretno', ističući da nikada nisu imali potrebu jedno drugome lagati niti glumiti, što je temelj njihove dugogodišnje veze. Zajedno odgajaju troje djece: kćer Tanju te sinove Randa i Lorenza.

Inače, Sanja cijelo vrijeme izbjegava reflektore, sa suprugom se u javnosti pojavila samo nekoliko puta.