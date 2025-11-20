ŽIVOT IZVAN KAMERA

Gotovo nikad je ne vidimo: Mnogi ni danas ne znaju kako izgleda Gibonnijeva supruga

20.11.2025 u 12:36

Zlatan Stipišić Gibonni sa suprugom Sanjom
Zlatan Stipišić Gibonni sa suprugom Sanjom
Jedan od najomiljenijih umjetnika, Zlatan Stipišić Gibonni oduvijek čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti, a njegova supruga Sanja bila je njegov siguran oslonac i mir kroz sve izazove. Njihova priča počela je u djetinjstvu jer su bili susjedi u Splitu, a duboka povezanost prerasla je u životnu ljubav i skladan brak koji traje desetljećima

Zlatan Stipišić Gibonni danas živi ispunjenim životom, ali ono privatno, ljubomorno čuva od ostatka svijeta. Ranije je za tportal ispričao do koje mjere je umjesno razotkrivanje privatnosti.

'Sve ovisi o tome koliko ti je to forte. Imaš ljudi kojima je to sve. Ima ljudi koji su zanimljiviji u backstageu nego na stageu, ako ne isključimo to koliko su popili i što su sve bacili kroz prozor hotelskih soba. Ako je to forte njihove karijere, okej, ali meni je to tako banalno', rekao nam je tada.

Nema laganja

Iza njegove uspješnosti i stabilnosti među ostalim stoji i skladan obiteljski život i brak sa suprugom Sanjom Stipišić s kojom je izgovorio sudbonosno 'da' tijekom 90-ih godina, u razdoblju kada mu je karijera tek dobivala svoj ozbiljni uzlet. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a glazbenik je u svojoj autobiografiji opisao njihovo vjenčanje kao 'skromno i diskretno', ističući da nikada nisu imali potrebu jedno drugome lagati niti glumiti, što je temelj njihove dugogodišnje veze. Zajedno odgajaju troje djece: kćer Tanju te sinove Randa i Lorenza.

Inače, Sanja cijelo vrijeme izbjegava reflektore, sa suprugom se u javnosti pojavila samo nekoliko puta.

Zlatan Stipišić Gibonni sa suprugom 2011. u KD Vatroslav Lisinski
Zlatan Stipišić Gibonni sa suprugom 2011. u KD Vatroslav Lisinski

tportal
