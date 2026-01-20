Bruce Springsteen posvetio pjesmu ubijenoj majci i napao Trumpa: 'Ovo su gestapovske metode'

Bruce Springsteen iskoristio je nastup u rodnom New Jerseyju kako bi održao jedan od svojih najžešćih političkih istupa posljednjih godina. Legendarni rocker s pozornice je napao imigracijsku službu ICE i administraciju Donalda Trumpa , optuživši ih za 'gestapovske taktike' nakon što je agent ICE-a u Minneapolisu usmrtio Amerikanku Renee Good , majku troje djece.

Na pozornici je objasnio da je 'The Promised Land' napisao kao 'odu američkoj mogućnosti', zemlji koja je istovremeno 'lijepa i manjkava' te onoj kakva bi mogla biti. Dodao je da SAD trenutačno prolazi 'nevjerojatno kritična vremena' u kojima se ideali i vrijednosti posljednjih 250 godina 'testiraju kao nikad u modernoj povijesti'.

The Boss, godinama je glasni kritičar Donalda Trumpa , a na humanitarnom koncertu Light of Day u Red Banku, New Jersey, prije nego što je zasvirao svoj klasik 'The Promised Land’ iz 1978., posvetio je pjesmu 37-godišnjoj Renee Nicole Good , Amerikanki koju je 7. siječnja u Minneapolisu usmrtio agent ICE-a Jonathan Ross te uputio brutalnu poruku vlastima.

Referirajući se na brutalnu akciju u Minneapolisu i šire ovlasti federalnih službi, Springsteen je rekao da 'ako vjerujete u moć zakona i da nitko ne stoji iznad njega, ako stojite protiv teško naoružanih, maskiranih federalnih trupa koje upadaju u američke gradove i koriste gestapovske taktike protiv svojih sugrađana, ako vjerujete da ne zaslužujete biti ubijeni zato što koristite svoje američko pravo na prosvjed, pošaljite poruku ovom predsjedniku'.

U nastavku je citirao demokratskog gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya i poručio: 'Kao što je rekao gradonačelnik tog grada – ICE bi se trebao jeb… maknuti iz Minneapolisa'. Pritom je jasno stavio do znanja da se njegova poruka odnosi izravno na Donalda Trumpa i njegovu administraciju.

Posveta Renee Good i masovni prosvjedi

Springsteen je ‘The Promised Land’ posvetio Renee Good, majci troje djece koja je ubijena dok je bila za volanom SUV-a na stambenoj ulici u Minneapolisu. Agent ICE-a Jonathan Ross stajao je kod prednjeg, vozačevog kuta vozila, a u trenutku kada je automobil krenuo, ispalio je tri hica i usmrtio Good, što je izazvalo ogorčenje diljem zemlje.

Na snimci s mobitela vidi se kako Good okreće volan od agenta dok kreće voziti, dok su federalne vlasti tvrdile da je Ross reagirao u samoobrani, jer je vozilo predstavljalo 'potencijalno smrtonosno oružje'. U javnosti su se ubrzo pojavile optužbe da je riječ o 'invaziji' i prekomjernoj upotrebi sile u sklopu pojačane imigracijske kampanje u Minnesoti, što je izazvalo prosvjede i sukobe s policijom.

Springsteen je na pozornici istaknuo da bi svi koji 'vjeruju u moć zakona i da nitko nije iznad njega' trebali podržati zahtjev da se federalni agenti povuku iz Minneapolisa.

Springsteenovi istupi dio su šireg vala kritika na račun ICE-a i Trumpove imigracijske politike. Ranije je s europske turneje poručio da je Trumpova administracija 'korumpirana, nesposobna i izdajnička', na što je Trump odgovorio na svojoj platformi Truth Social, nazvavši Springsteena 'precijenjenim', 'beznadnim' i 'osušenom šljivom' koja bi 'trebala držati jezik za zubima'.