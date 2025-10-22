Bruce Springsteen iskreno o borbi s depresijom: 'Bilo me sram jer sam tražio pomoć'

Bruce Springsteen otvoreno je progovorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem, a potom je i priznao da ga je godinama bilo sram potražiti stručnu pomoć.

'Bio sam potpuno posramljen. Godinama sam se gotovo prerušen uvlačio u ordinaciju psihijatra - s navučenom kapom, naočalama, gledajući oko sebe i pokušavajući što brže ući. Odrastao sam s uvjerenjem da je sramotno tražiti takvu pomoć i da ti ona ne bi trebala', priznao je glazbenik.

Dodao je kako mu je trebalo mnogo vremena da se navikne osjećati se ugodno i samouvjereno prilikom odlaska na terapiju. 'U svijetu u kojem sam odrastao to je bilo nešto gotovo zabranjeno. Trebale su mi godine da se s tim pomirim, a danas je to velik dio mog života.'

Ignoriranje problema

Springsteen je istaknuo da depresija postoji u njegovoj obitelji već generacijama. 'U pedesetima i šezdesetima ljudi su jednostavno patili i ignorirali problem. Imao sam vrlo bolesne tete i rođake, ali nitko nikada nije potražio pomoć. Nije bilo lijekova, ni terapije, ni razgovora s liječnicima. Ljudi su bili prepušteni sami sebi.'

Rock legenda priznaje da mu je u teškim trenucima pomogao njegov dugogodišnji suradnik John Landau, koji ga je uputio pravim stručnjacima. 'Imao sam sreće što sam tada poznavao prave ljude', rekao je.

Njegovo priznanje dolazi uoči filmske premijere Springsteen: Deliver Me From Nowhere, koja je zakazana za 24. listopada. Film u kojem ga glumi Jeremy Allen White prati Bruceov život početkom 80-ih, dok je snimao legendarni album Nebraska i borio se s pritiskom slave te duhovima prošlosti.