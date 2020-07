Brooke Shields otkrila: 'Nikada nisam bila mršavica, niti sam spadala među takve. Priroda me nije nagradila'

Nakon što je povodom američkog Dana nezavisnosti skinula višak krpica za sebe i napravila photosession u minijaturnom bikiniju s uzorkom američke zastave, 55-godišnja glumica sada je progovorila o svojoj formi i besprijekornoj liniji, koja joj, baš i nije, 'pala s neba'

I dok su mnogi tijekom karantene zbog pandemije koronavirusa 'zaglibili' i utjehu pronašli u hrani i piću u sitnim noćnim satima, zaboravljajući na sve one sate provedene vježbajući i pazeći na liniju, 55-godišnjoj glumici i nekadašnjem supermodelu Brooke Shields , koliko god joj ponekad padalo teško, to se ipak nije dogodilo.

'Nikada nisam bila mršavica, niti sam spadala među takve... Imam muške ruke, a one su odlične. Imam iznimno jake kosti i općenito sam snažna žena', otkrila je Brooke Shields koje se mnogi još uvijek sjećaju po njezinoj ulozi u filmu 'Plava laguna', snimljenoj još davne 1980. godine.

Kako je rekla, budući da nikada nije bila mršavica poput svojih kolegica s modnih pista 80-ih i 90-ih, od početka se fokusirala na to da izdefinira svoje mišiće. 'Snaga mi je postala iznimno važna, no, morala sam naporno raditi da ostanem u formi... Priroda me nije nagradila, stoga sam se uvijek morala itekako potruditi, no danas sam snažnija i zdravija no ikada i nemam potrebe se skrivati.'