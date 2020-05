Oni koji su odrastali 80-ih i 90-ih godina, dobro se sjećaju filma 'Plava laguna' u kojoj je glavnu ulogu imala javnosti do tada nepoznata Brooke Shields. Duge kose i nevjerojatnog pogleda ispod gustih, tamnih obrva, Brooke je postala san mnogih muškaraca. Nekoliko desetljeća kasnije, glumica i dalje izgleda odlično, a sada je otkrila i zahvaljujući čemu je u top formi

'Nikada u životu nisam meditirala. Uvijek sam bila ona osoba koja je prezauzeta obavezama da bi meditirala. No, kada je karantena započela, ušla sam u to neko razdoblje u kojem sam učila o sebi. Rekla bi sama sebi: 'Ne idem u teretanu, stoga ne trebam vježbati. Samo ću jesti quesadille i sladoled i ispijati koktele'. Počela sam odlaziti kasno u krevet i dizati se ujutro kasno. Tada su mi ukućani rekli da se saberem, jer ako sam ja nervozna, njima neće biti lako', otkrila je holivudska glumica Brooke Shields .

Ubrzo se, kako je rekla, pretplatila na meditacije uživo koje je na Facebooku vodio Deepak Chopra. Priznaje kako su joj se ukućani smijali, jer je, kao, 'pronašla zen'. A onda je Deepak Chopra svoje sljedbenike upitao ključno pitanje - što žele od života.

'Pomislila sam da jednostavno želim prestati osjećati strah. Svaki puta kada mi kontrola izmakne iz ruku, to se događa od straha. Većina toga što smo proživjeli povezano je sa strahom - strahom od nepoznatog - i to nas čini slabima. Tada sam meditirala nekih 45 minuta, no meni se činilo kao da je prošlo tek deset minuta.'

Prije toga, slično iskustvo spiritualnog nije isprobala. Dapače, kaže kako joj niti jedna vježba ni trening nisu opuštali ili pružali taj prijeko potrebni zen.