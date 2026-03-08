MNOGI NISU ZNALI

Brooke Shields i JFK su imali kratku aferu, a sad je otkrila sočne detalje

E. K.

08.03.2026 u 22:26

Brooke Shields
Brooke Shields Izvor: Profimedia / Autor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia
Legendarna glumica Brooke Shields izazvala je ogromnu medijsku pozornost kad je otkrila da je imala kratku aferu sa sinom američkog predsjednika, Johnom F. Kennedyjem, prije nego je započeo ljubavnu vezu s Carolyn Bessette

Slavna glumica snimila je simpatičan video sa svojom kćeri Rowan koja ju je upitala kako je to izgledalo ljubiti se s jednim od najpoželjnijih neženja u 90-ima o čijem je životu snimljena serija 'Love Story' o kojoj svi baš svi govore ovih dana.

Iako zapravo nisu bili 'službeno' zajedno, Brooke Shields se već nekoliko puta javno oglasila oko jednog strastvenog poljupca koji su dijelili, a sada, po izlasku serije, dala je još jedan komentar.

Izvor: Društvene mreže

Nepoznata afera

Sa svojom kćeri Rowan Henchy snimila TikTok video u kojem pjevaju stihove pjesme Boom Clap od Charli XCX, dok u objavi opisuje njegove vještine ljubljenja. U videu Rowan prvo pjeva pjesmu, a ispod u videu piše: 'Pitam se je li se JFK Jr. dobro ljubio?', a onda kamera pokaže slavnu glumicu koja kaže: 'Bio je jedan od najboljih'. 22-godišnja kći dodala je u opis: 'Ali ne zaboravite... nikada nisu bili u vezi'.

@rowanhenchy But don’t forget… they never dated☝️#jfkjr @Brooke Shields ♬ original sound - N

60-godišnja glumica ranije je komentirala vezu sa sinom bivšeg predsjednika, koji je poginuo u avionskoj nesreći 1999. godine zajedno sa svojom suprugom Carolyn i njezinom sestrom Lauren Bessette. Brooke i sin američkog predsjednika bili su nakratko povezani još 1980-ih, na vrhuncu njezine slave. Ona je prije nekoliko godina rekla kako su otišli na jedan 'pravi' skijaški spoj u Aspenu.

Brooke Shields Izvor: Profimedia / Autor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brooke je između ostalog ispričala i da je poljubac s Johnom bio jedan od najboljih koji je ikad imala u životu te da se bojala kako će na kraju završiti slomljenoga srca.

Pomislila sam: 'O, Bože, zaljubljuješ se i ako spavaš s njim, možda više neće razgovarati s tobom. Nisam igrala igru, stvarno sam se bojala da ću biti jako povrijeđena. Jer da sam spavala s njim, dala bih mu cijeli svoj svemir, svoje srce, sve svoje', rekla je tad.

tportal
