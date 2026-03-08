Brooke Shields i JFK su imali kratku aferu, a sad je otkrila sočne detalje

Slavna glumica snimila je simpatičan video sa svojom kćeri Rowan koja ju je upitala kako je to izgledalo ljubiti se s jednim od najpoželjnijih neženja u 90-ima o čijem je životu snimljena serija 'Love Story' o kojoj svi baš svi govore ovih dana.

Iako zapravo nisu bili 'službeno' zajedno, Brooke Shields se već nekoliko puta javno oglasila oko jednog strastvenog poljupca koji su dijelili, a sada, po izlasku serije, dala je još jedan komentar.

Sa svojom kćeri Rowan Henchy snimila TikTok video u kojem pjevaju stihove pjesme Boom Clap od Charli XCX, dok u objavi opisuje njegove vještine ljubljenja. U videu Rowan prvo pjeva pjesmu, a ispod u videu piše: 'Pitam se je li se JFK Jr. dobro ljubio?', a onda kamera pokaže slavnu glumicu koja kaže: 'Bio je jedan od najboljih'. 22-godišnja kći dodala je u opis: 'Ali ne zaboravite... nikada nisu bili u vezi'.

60-godišnja glumica ranije je komentirala vezu sa sinom bivšeg predsjednika, koji je poginuo u avionskoj nesreći 1999. godine zajedno sa svojom suprugom Carolyn i njezinom sestrom Lauren Bessette . Brooke i sin američkog predsjednika bili su nakratko povezani još 1980-ih, na vrhuncu njezine slave. Ona je prije nekoliko godina rekla kako su otišli na jedan 'pravi' skijaški spoj u Aspenu.

Brooke je između ostalog ispričala i da je poljubac s Johnom bio jedan od najboljih koji je ikad imala u životu te da se bojala kako će na kraju završiti slomljenoga srca.

Pomislila sam: 'O, Bože, zaljubljuješ se i ako spavaš s njim, možda više neće razgovarati s tobom. Nisam igrala igru, stvarno sam se bojala da ću biti jako povrijeđena. Jer da sam spavala s njim, dala bih mu cijeli svoj svemir, svoje srce, sve svoje', rekla je tad.