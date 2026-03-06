Tajna veza Carolyn Bessette: model zbog kojeg je Kennedy bio ljubomoran

Ljubavni život Carolyn Bessette Kennedy bio je jednako intrigantan kao i njezin brak s Johnom F. Kennedyjem Jr., a posebno se izdvajao model Michael Bergin, muškarac zbog kojeg je slavni nasljednik, tvrde upućeni, bio ozbiljno ljubomoran

Carolyn Bessette Kennedy, supruga Johna F. Kennedyja Jr., i prije njihove turbulentne ljubavne priče bila je okružena moćnim i utjecajnim muškarcima. No jedan od njih posebno je smetao Kennedyju – toliko da je, tvrde upućeni, bio ozbiljan razlog za ljubomoru. Ljubav prije Kennedyja Prije nego što je upoznala Johna F. Kennedyja Jr., Carolyn Bessette imala je jasan tip muškarca: zgodni, uspješni i utjecajni. Među njezinim partnerima bili su Alessandro Benetton, nasljednik modne imperije, zatim njujorški noćni poduzetnik Will Regan te Calvin Klein model Michael Bergin, jedna od njezinih najvećih ljubavi.

Kennedy je 1988. proglašen ‘najseksipilnijim muškarcem na svijetu’ prema izboru časopisa People. Ipak, prema riječima prijatelja Carolyn Bessette, Bergin mu je ozbiljno konkurirao. Toliko da je Kennedy, tvrdi izvor, bio ljubomoran. ‘Mislim li da je koristila Michaela kako bi izazvala Johnovu ljubomoru? Mislim da je Michael jednostavno izazvao ljubomoru. Carolyn je bila previše pametna da toga ne bi bila svjesna… Voljela je Michaela’, rekao je izvor blizak i Berginu i Bessette. Prema istim izvorima, njezini osjećaji prema modelu nikada nisu potpuno nestali, čak ni nakon što se udala za Kennedyja. ‘Između njih je i dalje bilo puno kemije’, tvrdi izvor, dodajući da je Bessette često bila ‘ponovno privučena’ Berginu. Sam Bergin u knjizi The Other Man: A Love Story iz 2004. tvrdio je da su nastavili vezu i nakon što je ona započela odnos s Kennedyjem. U intervjuu za ‘Good Morning America’ priznao je kako je afera bila pogreška. ‘Bilo je pogrešno – s moje i s njezine strane.’

Svjesna svoje privlačnosti Iako je često djelovala distancirano, ljudi koji su je poznavali tvrde da je u stvarnosti bila itekako svjesna svoje karizme. ‘Bila je vrlo svjesna svoje privlačnosti’, rekao je izvor za Page Six. ‘Bila je prekrasna. Imala je sve. Kad bi razgovarala s tobom, svi ostali bi nestali. Postojali biste samo vas dvoje. Učinila bi da se osjećaš kao najzanimljivija i najprivlačnija osoba na svijetu.’ Dok je još studirala u Bostonu, navodno je već maštala o tome da će jednog dana osvojiti Johna F. Kennedyja Jr. Prema biografiji America’s Reluctant Prince, prijateljici je 1988. rekla: ‘Preselit ću se u New York i osvojiti ga.’ Veze s poznatim muškarcima Prije nego što je upoznala Kennedyja, Bessette je bila u vezi s NHL hokejašem Johnom Cullenom dok su oboje studirali na Sveučilištu u Bostonu. Potom je, krajem osamdesetih, kratko hodala s Alessandrom Benettonom dok je radila kao prodavačica u Calvin Klein butiku u Bostonu. Benetton je kasnije u svojim memoarima napisao da ga je Carolyn ‘očarala’ već pri prvom susretu. ‘Svidjela mi se odmah’, prisjetio se.

Njih dvoje večerali su u Waldorfu, a vikende provodili na obali Mainea i na Martha’s Vineyardu. Početkom devedesetih Bessette se preselila u New York i zaposlila kao modna publicistica u Calvin Kleinu. Ubrzo je postala stalna gošća elitnih klubova poput Rexa, gdje je započela vezu s vlasnikom Willom Reganom. ‘Bio je alfa tip’, opisuje ga prijatelj. ‘Pametan, ambiciozan, upravo tip muškarca kakav bi Carolyn željela.’ U to vrijeme, tvrde izvori, muškarci s moći i novcem stalno su joj prilazili. ‘Dobivala je ponude za veze i brak od gotovo svakog saudijskog princa koji je dolazio u te klubove’, rekao je izvor za The New York Times.

Carolyn Bessette Izvor: Profimedia / Autor: PATRICK SICCOLI / Sipa Press / Profimedia





Veza koja je smetala Kennedyju Najveću prijetnju njezinoj vezi s Kennedyjem ipak je predstavljao upravo Michael Bergin, model poznat po kampanjama Calvin Kleina. ‘Michael je bio jako drag i nevjerojatno lijep. Muškarce se rijetko opisuje kao lijepe, ali on je bio’, rekao je prijatelj. ‘Zabavan, magnet za žene.’ Bergin je kasnije tvrdio da je njihova veza bila iznimno intenzivna. ‘Carolyn i ja smo se jako voljeli. Bili smo nerazdvojni nekoliko godina’, rekao je autoru Edwardu Kleinu. Autorica Maureen Callahan pak u knjizi Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed navodi i jednu dramatičnu epizodu iz Berginovih memoara. Prema njegovim riječima, Bessette ga je jednom fizički napala nakon što ga je vidjela kako razgovara s drugom ženom na zabavi. ‘Odvukla me u kut, uhvatila mi lice i zabila nokte u kožu. Prosiktala je: 'Što, dovraga, misliš da radiš?', opisao je Bergin, dodajući da su mu na obrazima ostale krvave ogrebotine. Susret s Johnom F. Kennedyjem Jr. Carolyn Bessette i John F. Kennedy Jr. upoznali su se 1992. godine. Prema jednoj verziji priče, susret se dogodio tijekom probe odijela u Calvin Kleinu. Drugi tvrde da je Carolyn zapravo saznala u koji bar Kennedy često dolazi te je namjerno otišla ondje kako bi ga upoznala. Njihova romansa započela je brzo, ali jednako brzo i završila. Dva mjeseca nakon početka veze Kennedy je dobio anonimno pismo u kojem se tvrdilo da je Bessette s njim samo zbog novca i slave. Prekinuo je s njom u restoranu El Teddy’s u Tribeci. Razdvojeni su ostali gotovo godinu dana, tijekom koje se Bessette ponovno zbližila s Berginom. ‘Stalno joj se vraćala misao na Michaela Bergina’, tvrdi izvor. ‘Bila je jako zaljubljena u njega.’

Carolyn Bessette Kennedy Izvor: EPA / Autor: Filippo_Monteforte



