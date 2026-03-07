Antonio Agostini prvo napustio 'Divlje pčele', a sada iznenadio hitnim upitom

Nakon odlaska iz serije 'Divlje pčele, Antonio Agostini pratiteljima se obratio s hitnim upitom

Nakon što je nedavno iznenadio javnost odlukom da napusti seriju 'Divlje pčele' i prekine suradnju s RTL-om, glumac Antonio Agostini ponovno je privukao pažnju – ovoga puta neobičnom objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je zamolio pratitelje za pomoć u pronalasku smještaja u Dubrovniku, gdje planira provesti sezonu.

Traži smještaj s psom U objavi je napisao: 'Dubrovčani, tražim smještaj za sezonu, dakle što prije pa do 1. 9. za sebe i ovu malu pasicu. Šaljite ponudu u DM! HITNO!' Uz poruku je objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojom psom Đurđom. Odlazak iz serije 'Divlje pčele' Agostini je nedavno iznenadio gledatelje objavom da napušta popularnu RTL-ovu seriju u kojoj je tumačio lik Marka Vukasa. Njegovu ulogu preuzeo je glumac Marin Klišmanić.

U videu koji je objavio na društvenim mrežama, Agostini je objasnio da odluka o odlasku nema veze s nesuglasicama ili lošim odnosima na setu. 'Nitko mi nije napravio ništa, niti me itko povrijedio. Niti sam iz zavisti, pakosti ili nečega dao otkaz. Ja isključivo igram najbolju partiju koju sam odlučio odigrati', rekao je. Naglasio je i da je rastanak s produkcijom bio sporazuman. 'Sporazumni raskid ugovora meni je bila velika čast. Ovo jamčim svim što mi je sveto, ovo je moja verzija priče. O meni je riječ', dodao je. Najavio i kraj glumačke karijere U istom obraćanju Agostini je iznio i odluku koja je mnoge dodatno iznenadila – da završava s glumom.

Antonio Agostini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec

'Ja sam završio s glumom, ljudi. I drago mi je da je ovo bila moja zadnja', rekao je, dodavši kako mu je postalo teško igrati likove s teškim i nasilnim karakterom. 'Malo mi je teško igrat frajera koji šakom tuče ženu i cuga. Postalo je malo preteško', objasnio je. Video je zaključio riječima: 'Sve vas volim. Ja sam doma i Đurđa je doma. Volimo se. Sve najbolje, ljudi. Hristos se rodi!'

