Brojne zvijezde opraštaju se od Jamesa Van Der Beeka; ovo govori sve o njemu

11.02.2026 u 22:09

James Van Der Beek
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia
Nakon potvrde da je James Van Der Beek preminuo u 49. godini, brojni glumci i javne osobe oglasili su se dirljivim porukama, ističući njegovu ljudskost, talent i utjecaj koji je imao na kolege i publiku.

Nakon vijesti o smrti Jamesa Van Der Beeka u 48. godini, društvene mreže preplavile su oproštajne poruke kolega iz svijeta filma i televizije. Glumac, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u seriji 'Dawson’s Creek', preminuo je 11. veljače nakon borbe s kolorektalnim karcinomom.

Smrt je potvrdila njegova supruga Kimberly Van Der Beek u objavi na njegovu Instagram profilu.

'Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i milošću. Mnogo toga imamo za podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem', poručila je.

Poruke kolega i prijatelja

Brojne poznate osobe oprostile su se od glumca dirljivim riječima.

James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Sarah Michelle Gellar napisala je: 'Tako mi je žao zbog tvoje prekrasne obitelji. Iako će Jamesova ostavština zauvijek živjeti, ovo je ogroman gubitak ne samo za vašu obitelj nego i za svijet. Prokleti rak.'

Chad Michael Murray, koji je s njim glumio u seriji 'One Tree Hill', poručio je: 'Šaljemo ljubav i svjetlo tvojoj prekrasnoj obitelji. James je bio div. Njegove riječi, umjetnost i ljudskost inspirirali su sve nas – poticao nas je da budemo bolji na sve načine.'

Emma Slater, njegova partnerica iz showa 'Dancing With the Stars', napisala je: 'Slomljena sam. On jest i uvijek će biti obitelj za mene. Toliko te volim, James. Možeš biti ponosan na čovjeka kakav si bio. Zahvalna sam što sam imala priliku oprostiti se.'

Jennifer Garner poručila je: 'Kakav srceparajući gubitak. Toliko ljubavi tebi, Kimberly, i tvojoj djeci dok prolazite kroz ovo osjetljivo razdoblje.' Jenna Dewan napisala je: 'Zauvijek ću pamtiti tvoju nježnu i blagu dušu. Moja ljubav i molitve uz Kim i cijelu obitelj', a Lance Bass dodao je: 'Šaljemo vašoj prekrasnoj obitelji puno ljubavi. Sretan put, James. Učinio si ovaj svijet boljim mjestom.'

James Van Der Beek u posljednjem javnom pojavljivanju
James Van Der Beek u posljednjem javnom pojavljivanju Izvor: Profimedia / Autor: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Oglasila se i Katharine Foster koja je poručila: 'Ovo su doista poražavajuće vijesti. Jako mi je žao zbog vašeg gubitka. Bog vas blagoslovio', dok je Hannah Brown napisala: 'Srce mi je slomljeno. Zahvalna sam što sam imala priliku upoznati Jamesa i doživjeti njegovu svjetlost, radost i talent. Šaljem vašoj prekrasnoj obitelji puno ljubavi i molitvi.'

Karijera obilježena kultnom serijom

Van Der Beek je globalnu popularnost stekao krajem 90-ih ulogom u seriji 'Dawson’s Creek', koja se emitirala od 1998. do 2003. godine. Tijekom karijere ostvario je niz televizijskih i filmskih uloga, a 2018. natjecao se u showu 'Dancing With the Stars'.

U studenom 2024. otkrio je da se od kolovoza 2023. privatno nosi s dijagnozom karcinoma u trećem stadiju.

