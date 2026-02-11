PREMINUO U 49. GODINI

Ovako je James Van Der Beek izgledao u posljednjem izlasku u javnost

L.M.B

11.02.2026 u 21:51

James Van Der Beek
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Nekoliko mjeseci prije smrti James Van Der Beek posljednji je put viđen u javnosti – tijekom opuštenog posjeta New Yorku, gdje je strpljivo pozirao s obožavateljima i djelovao dobro raspoloženo, unatoč borbi s bolešću.

James Van Der Beek, glumac kojeg publika pamti po ulozi Dawsona Leeryja u seriji ‘Dawson’s Creek’, preminuo je 11. veljače u 49. godini nakon javne borbe s karcinomom. Njegovo posljednje pojavljivanje u javnosti zabilježeno je nekoliko mjeseci ranije – tijekom posjeta New Yorku u ljeto 2025.

Glumac je tada viđen u blizini Rockefeller Centera, gdje je opušteno razgovarao s obožavateljima i fotografirao se s prolaznicima. Prema snimci objavljenoj na Instagramu 30. srpnja 2025., nosio je tamnosive hlače, košulju na kopčanje i usklađenu jaknu, a svjedoci su istaknuli da je djelovao dobro raspoloženo.

Samo nekoliko tjedana nakon tog posjeta New Yorku trebao se pridružiti bivšim kolegama iz serije ‘Dawson’s Creek’ na humanitarnom čitanju scenarija u rujnu 2025. godine. Ipak, zbog zdravstvenih problema nije mogao sudjelovati te se obožavateljima obratio virtualnom porukom.

‘To je bila večer kojoj sam se najviše veselio otkako je moja anđelica Michelle Williams još u siječnju rekla da sve organizira… Možete zamisliti koliko sam bio shrvan kad su me dva želučana virusa izbacila iz pogona u najgorem mogućem trenutku’, napisao je tada.

James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Na događaju su sudjelovali Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Phillips i drugi članovi originalne postave, a umjesto Van Der Beeka tekst je čitao Lin-Manuel Miranda.

Nakon toga glumac se obraćao pratiteljima putem društvenih mreža, no više nije viđen na javnim događanjima prije smrti u veljači.

