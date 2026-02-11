Ovako je James Van Der Beek izgledao u posljednjem izlasku u javnost

James Van Der Beek , glumac kojeg publika pamti po ulozi Dawsona Leeryja u seriji ‘Dawson’s Creek’, preminuo je 11. veljače u 49. godini nakon javne borbe s karcinomom. Njegovo posljednje pojavljivanje u javnosti zabilježeno je nekoliko mjeseci ranije – tijekom posjeta New Yorku u ljeto 2025.

Glumac je tada viđen u blizini Rockefeller Centera, gdje je opušteno razgovarao s obožavateljima i fotografirao se s prolaznicima. Prema snimci objavljenoj na Instagramu 30. srpnja 2025., nosio je tamnosive hlače, košulju na kopčanje i usklađenu jaknu, a svjedoci su istaknuli da je djelovao dobro raspoloženo.

Propustio okupljanje zbog bolesti

Samo nekoliko tjedana nakon tog posjeta New Yorku trebao se pridružiti bivšim kolegama iz serije ‘Dawson’s Creek’ na humanitarnom čitanju scenarija u rujnu 2025. godine. Ipak, zbog zdravstvenih problema nije mogao sudjelovati te se obožavateljima obratio virtualnom porukom.