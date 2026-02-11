Emotivna posljednja objava Jamesa Van Der Beeka slama srca

Njegova posljednja objava na Instagramu bila je posvećena kćeri i ocu, a uputio im je emotivne riječi koje danas posebno odzvanjaju

Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u kultnoj seriji ‘Dawson’s Creek’, preminuo je u 49. godini nakon višegodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je supruga Kimberly, navodeći da je posljednje dane proveo okružen obitelji, s vjerom i dostojanstvom. Van Der Beek se s bolešću borio od kolovoza 2023. godine. Emotivna posljednja objava Njegova posljednja objava na Instagramu, od 25. siječnja, bila je posvećena kćeri Annabel, koja je tada slavila 12. rođendan, ali i njegovu ocu Jamesu, s kojim dijeli isti datum rođenja. Na fotografiji glumac grli kćer, dok je u drugoj objavi podijelio i zajedničku fotografiju Annabel i svog oca.

‘Mogu prepoznati isto otvoreno, toplo, nježno srce puno ljubavi’, napisao je o njih dvoje. ‘Vidim brigu i posvećenost koju pružate onima koje najviše volite. Vidim istu originalnu kreativnost i posebnost.’ Dodao je i kako oboje ‘svaku prostoriju u kojoj se nalaze čine zabavnijom’, istaknuvši da imaju različite smisle za humor, ali sličnu sposobnost da suptilno promijene atmosferu oko sebe. ‘Neizmjerno sam zahvalan što vas imam u svom životu. Svijet je bolje mjesto jer ste u njemu. Sretan rođendan. Volim vas svim srcem’, poručio je.

Obitelj mu je bila na prvom mjestu Van Der Beek je sa suprugom Kimberly imao šestero djece: Oliviju (14), Joshuyu (13), Annabel (12), Emiliju (8), Gwendolyn (6) i Jeremiaha (3). Kimberly je u oproštajnoj poruci navela kako je njezin suprug ‘posljednje dane dočekao s hrabrošću, vjerom i milošću’, zamolivši javnost za privatnost dok obitelj prolazi kroz razdoblje žalovanja. U rujnu 2025. godine glumac je zbog zdravstvenih problema morao odustati od dugo iščekivanog okupljanja glumačke postave serije ‘Dawson’s Creek’. Tada je otkrio da se bori s dvama želučanim virusima, no ranije je javno progovorio i o dijagnozi kolorektalnog karcinoma.

