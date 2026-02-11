S KĆERI I OCEM

Emotivna posljednja objava Jamesa Van Der Beeka slama srca

L.M.B

11.02.2026 u 21:29

James Van Der Beek
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia
Bionic
Reading

Njegova posljednja objava na Instagramu bila je posvećena kćeri i ocu, a uputio im je emotivne riječi koje danas posebno odzvanjaju

Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u kultnoj seriji ‘Dawson’s Creek’, preminuo je u 49. godini nakon višegodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom.

vezane vijesti

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je supruga Kimberly, navodeći da je posljednje dane proveo okružen obitelji, s vjerom i dostojanstvom. Van Der Beek se s bolešću borio od kolovoza 2023. godine.

Emotivna posljednja objava

Njegova posljednja objava na Instagramu, od 25. siječnja, bila je posvećena kćeri Annabel, koja je tada slavila 12. rođendan, ali i njegovu ocu Jamesu, s kojim dijeli isti datum rođenja.

Na fotografiji glumac grli kćer, dok je u drugoj objavi podijelio i zajedničku fotografiju Annabel i svog oca.

‘Mogu prepoznati isto otvoreno, toplo, nježno srce puno ljubavi’, napisao je o njih dvoje. ‘Vidim brigu i posvećenost koju pružate onima koje najviše volite. Vidim istu originalnu kreativnost i posebnost.’

Dodao je i kako oboje ‘svaku prostoriju u kojoj se nalaze čine zabavnijom’, istaknuvši da imaju različite smisle za humor, ali sličnu sposobnost da suptilno promijene atmosferu oko sebe.

‘Neizmjerno sam zahvalan što vas imam u svom životu. Svijet je bolje mjesto jer ste u njemu. Sretan rođendan. Volim vas svim srcem’, poručio je.

James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
    +2
James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Obitelj mu je bila na prvom mjestu

Van Der Beek je sa suprugom Kimberly imao šestero djece: Oliviju (14), Joshuyu (13), Annabel (12), Emiliju (8), Gwendolyn (6) i Jeremiaha (3).

Kimberly je u oproštajnoj poruci navela kako je njezin suprug ‘posljednje dane dočekao s hrabrošću, vjerom i milošću’, zamolivši javnost za privatnost dok obitelj prolazi kroz razdoblje žalovanja.

U rujnu 2025. godine glumac je zbog zdravstvenih problema morao odustati od dugo iščekivanog okupljanja glumačke postave serije ‘Dawson’s Creek’. Tada je otkrio da se bori s dvama želučanim virusima, no ranije je javno progovorio i o dijagnozi kolorektalnog karcinoma.

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Van Der Beek je u seriji ‘Dawson’s Creek’ glumio od 1998. do 2003. godine, a uloga Dawsona Leeryja obilježila je jednu generaciju gledatelja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAMES VAN DER BEEK

JAMES VAN DER BEEK

Tužne vijesti potresle Hollywood: Poznato od čega je umrla zvijezda Dawson's Creeka
TRAGIČNA SMRT

TRAGIČNA SMRT

James Van Der Beek iza sebe ostavlja šestero djece; najmlađe ima tek četiri godine
S KĆERI I OCEM

S KĆERI I OCEM

Emotivna posljednja objava Jamesa Van Der Beeka slama srca

najpopularnije

Još vijesti