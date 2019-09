Brad Pitt nikad iskreniji: 'Bježim od svega kako bih izbjegao emocije, one koje nanose bol'

Čak dva hit filma u kratkom roku i Brad Pitt ponovno je na tronu interesa javnosti i medija, a iako posljednjih godina nerado daje intervjue, zbog promocije istih morao je pristati na sve, pa čak i na veliki intervju sa Christianom Amanpour za CNN u kojem se dotakao i razvoda od Angeline Jolie

'Ono što sam shvatio je da bježim od svega kako bih izbjegao emocije, one koje nanose bol. Jednostavno, nisam znao kako se postaviti prema njima i koristio sam sve što sam znao i mogao da pobjegnem. To su ti osjećaji, ne znam kako bi ih bolje opisao, no to može biti bilo šta za bijeg - droge, alkohol, Netflix, slatkiši.

No, u ovom trenutku ne želim više pobjeći ni od čega. Želim jednostavno stati, osjetiti, želim svjesno proći kroz tešku noć. Otkrio sam da kada se tako ponašam da puno bolje razumijem neke stvari o sebi, ali sam i zahvalniji prema svemu što imam u životu.'