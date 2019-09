'Odrastao sam kao kršćanin, uvijek propitivao vjeru, no onda sam se prozvao agnostikom pa ateistom, a potom je sve došlo na svoje mjesto'

Njegovo ljepuškasto lice obožavatelji diljem svijeta trenutno mogu gledati u čak dva holivudska hita, 'Bilo jednom... u Hollywoodu' te 'Ad Astra', a u jednom od mnogobrojnih intervjua koje je u posljednje vrijeme davao, progovorio je i o nekim zanimljivim činjenicama iz privatnog života

'Leo i ja neki smo dan razgovarali i u kojem sam zaključio kako sam doša do te jedne točke, krajem 90-ih, početkom 2000-ih, kada sam shvatio da sam u vječitoj potražnji za tim zanimljivim i ludim ulogama, a da sam prestao živjeti život koji sam mogao. Trenutno sam misli postavio na to da se pozabavim svojim životom pa će se i sve ostalo posložiti na mjesto.'

Kako je rekao, prepun je optimizma: 'Prošao sam sve. Odrastao sam kao kršćanin, uvijek propitivao vjeru, no onda sam otišao svojim putem i prozvao se agnostikom. Probao sam i neke duhovne stvari, no jednostavno se nisam dobro osjećao. Onda sam se prozvao ateistom, želio sam biti buntovnik, no to nisam bio ja. A potom je sve došlo na svoje mjesto, i shvatio sam da se vraćam na ono da vjerujem, mrzim riječ duhovnost, no jednostavno vjerujem da smo svi povezani.'