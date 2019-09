Brad Pitt ne krije oduševljenje ekscentričnim reperom i njegovom novom crkvom: 'To je čisto slavlje života i ljudi'

I dok mnogi repera, dizajnera i supruga Kim Kardashian, Kanyea Westa, smatraju ekscentričnim umjetnikom kojem je potrebna stručna pomoć, holivudski glumac njime je oduševljen, osobito nakon što je i sam prisustvovao 'misi' u Los Angelesu

Na istoj misi bile su i članice klana Kardashian-Jenner , Kim, Kourtney i Kendall. Upravo je Kendall Jenner nedavno otkrila kako je Brad Pitt u reperovoj crkvi bio već nekoliko puta, no do sada ga nije susrela, točnije trudila se ne susresti s njim jer je njegova velika obožavateljica i ima tremu pred njim.

'Prošao sam sve. Odrastao sam kao kršćanin, uvijek propitivao vjeru, no onda sam otišao svojim putem i prozvao se agnostikom. Probao sam i neke duhovne stvari, no jednostavno se nisam dobro osjećao. Onda sam se prozvao ateistom, želio sam biti buntovnik, no to nisam bio ja. A potom je sve došlo na svoje mjesto i shvatio sam da se vraćam na ono da vjerujem, mrzim riječ duhovnost, no jednostavno vjerujem da smo svi povezani.'

Sada ostaje pitanje je li upravo Westova novoosnovana crkva ono što mu je vratilo duhovnost i vjeru.