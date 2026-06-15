Konačno skupa: O ovim fotografijama Zendaye i Toma Hollanda bruji cijeli svijet

Poznati holivudski par koji inače čuva svoju privatnost započeo je u Madridu turneju povodom promocije filma 'Spider-Man: Brand New Day'

Jedan od zasigurno najsamozatajnijih poznatih parova, Zendaya i Tom Holland, vratili su se na crveni tepih nakon gotovo pet godina stanke.

Glavne zvijezde Spider-Man franšize i partneri u stvarnom životu službeno su započeli turneju povodom promocije svog najnovijeg zajedničkog filma, Spider-Man: Brand New Day, ultra-rijetkim zajedničkim pojavljivanjem u Madridu i izgledaju zaljubljenije nego ikada. Glumci, za koje se šuška da su su se u tajnosti vjenčali ranije ove godine nakon što su prethodno potvrdili zaruke, razmijenili su zaljubljene poglede dok su skupa pozirali fotografima. Oboje su izgledali fantastično u stiliski usklađenim crnim odjevnim kombinacijama, a njihova se velika bliskost nije mogla ne primijetiti. Iako Tom i Zendaya obično ne izmjenjuju nježnosti u javnosti, na crvenom tepihu su dijelili slatke poglede i osmijehe.

Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ





Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ

Tom je držao ruku oko struka lijepe Zendaye, koja je kao i uvijek izgledala glamurozno u dizajnerskoj haljini. U jednom trenutku, fotografi su izdaleka zabilježili i kako se par drži za ruke. Inače, Zendayin dugogodišnji stilist, Law Roach, otkrio je da je glumica nosila bezvremensku malu crnu haljinu engleskog modnog dizajnera Christiana Cowana. Ova efektna mini-haljina bez naramenica istaknula je figuru zvijezde, a krasila ju je mašna na boku i asimetrični porub s resama, koji podsjeća na stil dvadesetih godina prošlog stoljeća. Zendaya je svoj izgled za crveni tepih upotpunila crnim salonkama i svjetlucavim visećim naušnicama brenda Stéfère. Odlučila se za začešljanu kosu s 'mokrim efektom', gdje je njezina tamna kosa duljine do brade bila začešljana unatrag, uz samo jedan pramen koji joj je savršeno uokvirivao lice. Tom je pak dodao malo prepoznatljive 'Spider-Man' crvene boje svojoj inače jednobojnoj odjevnoj kombinaciji. Glumac je nosio jarko crvenu košulju ispod crnog sakoa i pripadajućih hlača. Posljednje pojavljivanje na crvenom tepihu Par, koji je poznat po tome što strogo čuva privatnost, posljednji je put fotografiran u javnosti u New Yorku u listopadu 2024. godine, a ranije te godine su zajedno prisustvovali i teniskom turniru Indian Wells Open. Iako se Zendaya u travnju sama pojavila na crvenom tepihu povodom premijere treće sezone serije Euphoria, njezino posljednje zajedničko pojavljivanje s Tomom bilo je na svjetskoj premijeri njihovog trećeg zajedničkog filma, Spider-Man: No Way Home, u prosincu 2021. godine.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo