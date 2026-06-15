SAMOZATAJAN PAR

Konačno skupa: O ovim fotografijama Zendaye i Toma Hollanda bruji cijeli svijet

E. K.

15.06.2026 u 15:41

Tom Holland i Zendaya
Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ
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Poznati holivudski par koji inače čuva svoju privatnost započeo je u Madridu turneju povodom promocije filma 'Spider-Man: Brand New Day'

Jedan od zasigurno najsamozatajnijih poznatih parova, Zendaya i Tom Holland, vratili su se na crveni tepih nakon gotovo pet godina stanke.

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Glavne zvijezde Spider-Man franšize i partneri u stvarnom životu službeno su započeli turneju povodom promocije svog najnovijeg zajedničkog filma, Spider-Man: Brand New Day, ultra-rijetkim zajedničkim pojavljivanjem u Madridu i izgledaju zaljubljenije nego ikada.

Glumci, za koje se šuška da su su se u tajnosti vjenčali ranije ove godine nakon što su prethodno potvrdili zaruke, razmijenili su zaljubljene poglede dok su skupa pozirali fotografima. Oboje su izgledali fantastično u stiliski usklađenim crnim odjevnim kombinacijama, a njihova se velika bliskost nije mogla ne primijetiti.

Iako Tom i Zendaya obično ne izmjenjuju nježnosti u javnosti, na crvenom tepihu su dijelili slatke poglede i osmijehe.

Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ

Tom je držao ruku oko struka lijepe Zendaye, koja je kao i uvijek izgledala glamurozno u dizajnerskoj haljini. U jednom trenutku, fotografi su izdaleka zabilježili i kako se par drži za ruke.

Inače, Zendayin dugogodišnji stilist, Law Roach, otkrio je da je glumica nosila bezvremensku malu crnu haljinu engleskog modnog dizajnera Christiana Cowana. Ova efektna mini-haljina bez naramenica istaknula je figuru zvijezde, a krasila ju je mašna na boku i asimetrični porub s resama, koji podsjeća na stil dvadesetih godina prošlog stoljeća.

Zendaya je svoj izgled za crveni tepih upotpunila crnim salonkama i svjetlucavim visećim naušnicama brenda Stéfère. Odlučila se za začešljanu kosu s 'mokrim efektom', gdje je njezina tamna kosa duljine do brade bila začešljana unatrag, uz samo jedan pramen koji joj je savršeno uokvirivao lice.

Tom je pak dodao malo prepoznatljive 'Spider-Man' crvene boje svojoj inače jednobojnoj odjevnoj kombinaciji. Glumac je nosio jarko crvenu košulju ispod crnog sakoa i pripadajućih hlača.

Posljednje pojavljivanje na crvenom tepihu

Par, koji je poznat po tome što strogo čuva privatnost, posljednji je put fotografiran u javnosti u New Yorku u listopadu 2024. godine, a ranije te godine su zajedno prisustvovali i teniskom turniru Indian Wells Open.

Iako se Zendaya u travnju sama pojavila na crvenom tepihu povodom premijere treće sezone serije Euphoria, njezino posljednje zajedničko pojavljivanje s Tomom bilo je na svjetskoj premijeri njihovog trećeg zajedničkog filma, Spider-Man: No Way Home, u prosincu 2021. godine.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Inače, par se upoznao na snimanju filma Spider-Man: Homecoming 2016. godine, a vezu su potvrdili 2021. Nakon što su potaknuli glasine o zarukama kada je Zendaya uočena s velikim prstenom na Zlatnim globusima u siječnju 2025., Tomova obitelj je potvrdila da je par zaručen. Sam glumac je kasnije, tijekom jednog panela u rujnu, nazvao Zendayu svojom 'zaručnicom'.

Zatim je Zendayin dugogodišnji suradnik, proslavljeni stilist Law Roach u ožujku, na dodjeli nagrada Actor Awards 2026, 'bacio bombu' kada je za Access Hollywood izjavio da se vjenčanje Toma i Zendaye 'već dogodilo', dodavši: 'Propustili ste to', no par još uvijek tu informaciju nije niti potvrdio niti opovrgnuo.

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