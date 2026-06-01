Bivši suprug Blanke Vlašić i njegova trudna ljubavnica ponosno pozirali, a ona mu uputila posebne riječi

Belgijska influencerica i spisateljica Charlotte Van Looy podijelila je nove fotografije s partnerom Rubenom Van Guchtom te još jednom raznježila pratitelje emotivnom posvetom
Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht zajedno su se pojavili na jednom događanju u Belgiji, a pažnju okupljenih privukli su skladnim modnim izdanjima i vidljivo dobrim raspoloženjem.
Belgijska influencerica i autorica na Instagramu je objavila nekoliko zajedničkih fotografija na kojima pozira u elegantnoj tamnozelenoj haljini s visokim prorezom, naglasivši pritom trudnički trbuščić. Njezin partner odabrao je klasično tamno odijelo.
Uz fotografije Charlotte nije skrivala emocije. 'Volim te jako puno', napisala je kratko u opisu objave. Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su paru uputili čestitke i lijepe želje uoči dolaska prinove.
Ime djevojčice još je tajna
Par uskoro očekuje rođenje djevojčice, a Charlotte je nedavno pratitelje uključila u zabavnu igru vezanu uz odabir imena.
'Pogodite ime naše bebe', poručila je u jednoj od objava, potaknuvši niz nagađanja u komentarima.
Otkrila je i kako svakodnevno prima brojne poruke i prijedloge vezane uz ime njihove kćeri pa je cijelu situaciju odlučila pretvoriti u svojevrsno internetsko natjecanje. Pratiteljima je ponudila mogućnost slanja prijedloga putem poveznice, a sve je dodatno začinila šalom da će svima, 'za svaki slučaj', poslati rodni list djevojčice čim se rodi.
Njihovi obožavatelji brzo su prihvatili izazov te počeli iznositi vlastite prijedloge, a mnogi su pohvalili opušten i duhovit pristup kojim par dijeli detalje trudnoće na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Ruben Van Gucht iza sebe ima brak s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blanka Vlašić. Zajedno imaju sina Monda.