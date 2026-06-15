Glumica o razdoblju nakon razvoda od Chrisa Pratta: Razina izloženosti me pogodila

Glumica Anna Faris , najpoznatija po ulozi u seriji 'Mamica' i 'Mrak filmu', nedavno je otvoreno razgovarala o razdoblju nakon razvoda od Chrisa Pratta , i to osam godina nakon što je njihov brak završio.

Prekid glumaca bio je pod povećalom javnosti

Par je bio zajedno od 2009. do 2018., a prekid je u to vrijeme bio pod povećalom javnosti. Glumica je za Variety priznala da joj je to cijelo iskustvo teško palo.

'Bilo mi je tužno. Baš tužno', otvoreno je rekla i dodala da ju je dugogodišnji život u industriji naučio postavljati granice, ali i da je takvu situaciju nemoguće potpuno ignorirati: 'U ovom sam svijetu već 26 godina i jasno mi je da me to oblikovalo. No ta razina izloženosti me ipak pogodila'.

Utjehu je pronašla u svom podcastu 'Unqualified'. Kako je objasnila, rad na podcastu pomogao joj je da se distancira od pritiska i pronađe vlastiti prostor. 'Htjela sam stvoriti nešto malo i intimno, čak i da me sluša samo nekoliko ljudi. Trebala mi je povezanost izvan Hollywooda', objasnila je.