anna Faris

Glumica o razdoblju nakon razvoda od Chrisa Pratta: Razina izloženosti me pogodila

Ž. B.

15.06.2026 u 15:49

Anna Faris
Anna Faris Izvor: Profimedia / Autor: Dave Starbuck / INSTAR Images / Profimedia
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Iako danas živi ispunjen život, Anna Faris ne skriva da je razvod od Chrisa Pratta bio iznimno bolan – osobito zbog velike medijske pažnje koja ga je pratila

Glumica Anna Faris, najpoznatija po ulozi u seriji 'Mamica' i 'Mrak filmu', nedavno je otvoreno razgovarala o razdoblju nakon razvoda od Chrisa Pratta, i to osam godina nakon što je njihov brak završio.

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Prekid glumaca bio je pod povećalom javnosti

Par je bio zajedno od 2009. do 2018., a prekid je u to vrijeme bio pod povećalom javnosti. Glumica je za Variety priznala da joj je to cijelo iskustvo teško palo.

'Bilo mi je tužno. Baš tužno', otvoreno je rekla i dodala da ju je dugogodišnji život u industriji naučio postavljati granice, ali i da je takvu situaciju nemoguće potpuno ignorirati: 'U ovom sam svijetu već 26 godina i jasno mi je da me to oblikovalo. No ta razina izloženosti me ipak pogodila'.

Utjehu je pronašla u svom podcastu 'Unqualified'. Kako je objasnila, rad na podcastu pomogao joj je da se distancira od pritiska i pronađe vlastiti prostor. 'Htjela sam stvoriti nešto malo i intimno, čak i da me sluša samo nekoliko ljudi. Trebala mi je povezanost izvan Hollywooda', objasnila je.

Anna Faris
  • Anna Faris i Chris Pratt
  • Anna Faris i Chris Pratt
  • Anna Faris i Chris Pratt
  • Anna Faris i Chris Pratt
  • Anna Faris i Chris Pratt
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Anna Faris i Chris Pratt Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Danas su oboje sretni u drugom braku

Faris i Pratt upoznali su se na snimanju filma 'Take Me Home Tonight', nakon čega su ubrzo započeli vezu i vjenčali se na Baliju. Razvod je pokrenut krajem 2017., uz obrazloženje nepomirljivih razlika, a danas zajedno brinu o sinu Jacku.

Nakon prekida oboje su pronašli nove partnere. Faris je u braku s direktorom fotografije Michaelom Barrettom, dok Pratt živi s Katherine Schwarzenegger, kćeri legendarnog glumca Arnolda Schwarzeneggera, s kojom ima troje djece - Lylu, Eloise i Forda.

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