Arija Rizvić o vjenčanju: 'Može se dogoditi već sutra'

U studenom 2024., zaručila za RTL-ovog voditelja Marka Vargeka s kojim je proteklih dana uživala u Londonu . Mlada Riječanka koja inače ne voli pričati o svom privatnom životu, sada je otkrila detalje vezane uz njihovo vjenčanje .

Ranije nisu imali vremena

Rekla je da su u razdoblju nakon zaruka oboje bili zatrpani poslom. Vargek je, osim uredništva na RTL Sportu i vođenja redovnih emisija, ostvario projekt 'Vrijeme je za rukomet', a kako je ona je snimala seriju 'Sjene prošlosti' i paralelno razvijala predstavu o Modriću, jednostavno, priznala je, 'nisu imali minute da se posvete toj temi'.

'Još uživamo u zarukama, meni je to bio velik i lijep događaj i još nam se nigdje ne žuri. Želimo da nam se poklopi dobar tajming, ali poznavajući nas i kako kod nas uvijek ima iznenađenja, može se dogoditi već sutra ili pak za dvije godine. Istina, počeli smo malo pričati o tome i možda bi bilo divno napraviti to već ove jeseni. Mislim da će to biti intimnije slavlje, ali evo trenutno ne znam kako ćemo se osjećati kad dođe vrijeme za odluke, pustit ćemo da nas iznenadi', ispričala je za Azru.