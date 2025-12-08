Stigao je nastavak filmskog hita 90-ih, kritičari su složni: Nećete požaliti gledanje

Film 'Obitelj McMullen', vraća nas u svijet irsko-američke obitelji iz Brooklyna, koja se ponovno okuplja oko obiteljskog stola, ovaj put s novim generacijama, novim ljubavnim zavrzlamama i istim onim toplim, pomalo nostalgičnim tonom zbog kojeg je original postao kultni indie klasik

Edward Burns nakon trideset godina vraća svoju kultnu indie priču, a ovaj put ne gledamo samo trojicu braće, nego cijelu generaciju McMullena koja se ponovno okuplja oko obiteljskog stola.

Film 'Obitelj McMullen', koji je stigao na HBO Max, nastavak je hita 'Braća McMullen' iz sredine 90-ih, filma koji je tada doslovno preko Sundancea prešao put od 'mali nezavisni projekt' do američkog indie fenomena. O čemu se radi? Radnja kreće na Dan zahvalnosti, kada se okupljaju članovi obitelji McMullen. Već u prvih nekoliko minuta vidimo u kakvom su životnom kaosu. Barry je dvaput razveden i živi sam u Brooklynu, njegov brat Pat upravo se rastao pa ostaje bez doma, dok Molly još uvijek pokušava živjeti nakon smrti supruga Jacka. U međuvremenu, nova generacija McMullena također ima svoje probleme: Barryjeva djeca vraćaju se kući, netko zbog karijere koja je propala, netko zbog ljubavnog brodoloma.

Sve kreće kao tipična obiteljska komedija, ali film ubrzo postaje puno toplija priča o generacijama koje pokušavaju preživjeti ljubavne krize, obiteljska razočaranja i vlastite pogreške. Naravno, usput se rađaju i nove ljubavi, i to baš na mjestima gdje ih ne očekujete. Zašto bi vam se moglo svidjeti Kritičari ističu da je Burnsov stil ostao isti. 'Skromna produkcija, puno dijaloga i ono prepoznatljivo, pomalo nostalgično gledanje na obitelj, ljubav, greške i starije ljude koji previše komentiraju živote mlađih. U tome je i šarm filma: nije spektakularan, ali je nevjerojatno topao, iskren i jednostavan.' Posebno se ističe Connie Britton, koja ponovno donosi onu toplinu, ironiju i humor koji se savršeno uklapaju u svijet McMullena. Glumačka ekipa, pogotovo mlađi članovi, daje filmu ritam i svježinu, dok Burns uspijeva održati balans između humornih trenutaka i blagih emotivnih udara.

Najbolje funkcionira kad priča o generacijama 'Obitelj McMullen' se najvećim dijelom bavi time kako različiti naraštaji proživljavaju iste ljubavne strahove, samo u drugim okolnostima; od rastava i gubitka partnera, do toga kako se uopće upustiti u novu vezu. Film nikad ne postaje patetičan, ali nikad ni potpuno komičan - nalazi se baš ondje gdje obiteljske priče i jesu: između ironije i nježnosti. Kritike su odlične 'Možemo reći ovako: ako ste voljeli 'Braću McMullen', nastavak će vas sigurno dirnuti. Ako ih niste gledali - svejedno možete odmah uskočiti, jer 'Obitelj McMullen' funkcionira i kao samostalna priča. Topla, simpatična i mrvicu nostalgična indie dramedija koju vrijedi pogledati, osobito ako ste raspoloženi za nešto mirno, ljudsko i iskreno', piše Decider, dok Forbes ističe kako je upravo film koji nam je trebao: 'U trenutku kada nam sa svih strana prijete krize i pesimizam, 'Obitelj McMullen' dolazi kao film koji podsjeća koliko je važno vidjeti odrasle likove koji se, usprkos problemima, ponašaju pristojno i empatično. Edward Burns ovaj nastavak 'Braće McMullen' radi s očitom ljubavlju, a rezultat je blagdanski film koji djeluje kao domaći kolačić - topliji i iskreniji od većine tvorničkih blagdanskih proizvoda koje serviraju streaming servisi.'