Na sudu otkrivena privatna poruka koju je Blake Lively poslala Justinu Baldoniju

Privatna glasovna poruka Blake Lively, u kojoj Justinu Baldoniju govori ‘kao prijatelju’ o stresu, majčinstvu i snimanju filma 'Priča završava s nama', odpečaćena je na sudu i postala novi ključni trenutak u njihovoj burnoj pravnoj bitci
Privatna glasovna poruka Blake Lively, upućena Justinu Baldoniju tijekom snimanja filma 'Priča završava s nama', postala je javna nakon što je odpečaćena u sklopu njihove sve žešće sudske bitke. Intimni ton, stres zbog majčinstva i molba izrečena ‘kao prijatelju’ danas su jedan od ključnih dokaza u slučaju koji već mjesecima potresa Hollywood.
Poruka otkrivena javnosti
Blake Lively u veljači 2023. poslala je Justinu Baldoniju privatni voice memo vezan uz raspored snimanja filma 'Priča završava s nama', a poruka je sada, sudskom odlukom, dospjela u javnost. U audiozapisu, koji je pribavio People, glumica otvoreno govori o pritisku, iscrpljenosti i obiteljskim okolnostima koje su je mučile neposredno nakon rođenja sina Olina.
‘Nadam se da si dobro. Samo sam se htjela javiti i skrenuti ti pažnju na nešto’, započinje Lively u poruci, priznajući da je oklijevala javiti se Baldoniju, ali da ju je suprug Ryan Reynolds ohrabrio. ‘Rekao je: 'Imate tako dobar odnos povjerenja. Reci mu’, prepričala je.
‘Ovo govorim kao prijatelju’
Lively, tada 38-godišnjakinja, objašnjava da Baldoniju govori ‘više kao prijatelju nego bilo što drugo’, priznajući koliko je pod stresom zbog uzastopnih snimanja filmova Proxy i Priča završava s nama ubrzo nakon poroda. Naglasila je da se s drugim redateljima ne bi usudila razgovarati na taj način, kao i da se u tom razdoblju borila i s pronalaskom dadilje za novorođenče.
‘Jedini razlog zašto uopće radim taj film ranije je to što sam dala riječ i ne želim je pogaziti. Ali imati samo tjedan dana pauze između projekata stvarno je previše’, priznala je, dodavši kako je snimanje u ožujku i travnju bilo ‘prebrzo nakon poroda, bez sna i bez mogućnosti da budem u najboljoj formi’.
Glumica je otvoreno progovorila i o pritisku koji je osjećala u privatnom životu. ‘Ryan i ja smo bili jako pod stresom zbog ideje da budemo razdvojeni cijeli mjesec. Najduže što smo ikad bili odvojeni bilo je manje od dva tjedna’, rekla je, istaknuvši da zna kako to ‘nije Baldonijev problem’.
Ipak, u poruci ostavlja otvorena vrata mogućoj promjeni. ‘Znam da je raspored ono što jest i ne pokušavam ništa micati. Ali ako se slučajno dogodi da kažeš: 'Bože, kad bih mogao pomaknuti dva tjedna ranije, to bi zapravo bilo super', onda bi to bilo nevjerojatno. A ako ne, onda je kako jest’, poručila je.
Glasovnu poruku zaključila je uz molbu da ostane privatna. ‘Baš je lijepo pričati s tobom. Odnosno, ne pričati. Ovo je tako tužno. Ovo mi je ovih dana sav društveni život – pričanje u glasovne poruke’, rekla je.
Preklapanje snimanja
Lively je film Proxy snimala od ožujka do svibnja 2023., dok je snimanje 'Priča završava s nama' trajalo od svibnja do lipnja iste godine, prije nego što je štrajk scenarista odgodio ostatak produkcije do siječnja 2024. Već tijekom promocije filma u kolovozu 2024. pojavile su se glasine o razdoru između glavnih zvijezda, koje se nisu zajedno pojavljivale u javnosti.
Četiri mjeseca kasnije Lively je podnijela tužbu protiv Baldonija zbog seksualnog uznemiravanja, što je on oštro demantirao. Baldoni je u siječnju 2025. uzvratio protutužbom, no ona je u međuvremenu odbačena. Sudski proces, koji već mjesecima puni medijske stupce, dodatno je rasplamsan objavom privatnih poruka i e-mailova upućenih slavnim imenima poput Taylor Swift i Bena Afflecka, kao i ovom glasovnom porukom.
Suđenje Blake Lively i Justinu Baldoniju službeno počinje 18. svibnja 2026.