Na sudu otkrivena privatna poruka koju je Blake Lively poslala Justinu Baldoniju

Privatna glasovna poruka Blake Lively, upućena Justinu Baldoniju tijekom snimanja filma 'Priča završava s nama', postala je javna nakon što je odpečaćena u sklopu njihove sve žešće sudske bitke. Intimni ton, stres zbog majčinstva i molba izrečena ‘kao prijatelju’ danas su jedan od ključnih dokaza u slučaju koji već mjesecima potresa Hollywood.

Poruka otkrivena javnosti

Blake Lively u veljači 2023. poslala je Justinu Baldoniju privatni voice memo vezan uz raspored snimanja filma 'Priča završava s nama', a poruka je sada, sudskom odlukom, dospjela u javnost. U audiozapisu, koji je pribavio People, glumica otvoreno govori o pritisku, iscrpljenosti i obiteljskim okolnostima koje su je mučile neposredno nakon rođenja sina Olina.

‘Nadam se da si dobro. Samo sam se htjela javiti i skrenuti ti pažnju na nešto’, započinje Lively u poruci, priznajući da je oklijevala javiti se Baldoniju, ali da ju je suprug Ryan Reynolds ohrabrio. ‘Rekao je: 'Imate tako dobar odnos povjerenja. Reci mu’, prepričala je.

‘Ovo govorim kao prijatelju’

Lively, tada 38-godišnjakinja, objašnjava da Baldoniju govori ‘više kao prijatelju nego bilo što drugo’, priznajući koliko je pod stresom zbog uzastopnih snimanja filmova Proxy i Priča završava s nama ubrzo nakon poroda. Naglasila je da se s drugim redateljima ne bi usudila razgovarati na taj način, kao i da se u tom razdoblju borila i s pronalaskom dadilje za novorođenče.

‘Jedini razlog zašto uopće radim taj film ranije je to što sam dala riječ i ne želim je pogaziti. Ali imati samo tjedan dana pauze između projekata stvarno je previše’, priznala je, dodavši kako je snimanje u ožujku i travnju bilo ‘prebrzo nakon poroda, bez sna i bez mogućnosti da budem u najboljoj formi’.