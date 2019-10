Serpentine za sportski đir, šetnice za obiteljski, užitak za sve: Nije čudo što na Hvar dolazi i svjetska 'bike' krema

Upoznati otok Hvar s bicikla bila je nova ideja tportalova blogera. Kako je bilo na vožnji od Starog Grada, točnije trajektnog pristaništa, starom otočnom cestom, pa preko vidikovca Levanda, sve do grada Hvara, uz konstantni uspon od devet kilometara do prijevoja, odakle puca pogled 360 stupnjeva na ovaj osebujni otok, ali i cijeli južni Jadran

Iako je Hvar poznat po ugodnoj klimi te premda sam očekivao lijepo vrijeme, iznenadilo me čak 27 Celzijevih stupnjeva. Skoro vruće. Nije me obeshrabrio prometni znak o usponu od 10 stupnjeva. Nije takav uspon stalno, no treba se popeti. Vožnja do vidikovca traje oko sat vremena. Cesta je odlična i asfaltna, taman za bicikliste. Promet je rijedak i koriste ga uglavnom lokalni stanovnici.

Nakon nekoliko kilometra stiže se u Selca, do jedinog mjesta s ove strane otoka. Već se pruža pogled na kristalno čisto more i modre uvale. Netaknuta priroda najveća je vrijednost na ruti. Koliko je ovo popularno i dobro za bike vožnju, govori podatak da sam sreo oko dvjesto biciklista. Što u organiziranim grupama, što individualno. Malo me 'stisnula vrućina' u jednoj okuci, pa sam zastao i osvježio se. Nakon male okrepe zapeo sam prema vrhu. Brač je već bio kao na dlanu, a Hvar doslovno ispod mene. Zapuhao je i vjetar i na gotovo 450 metara nad morem bilo je malo svježije.