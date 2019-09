Ruta kroz istarske zaselke do pulske Arene dugačka 60 kilometara jedna je od najboljih kojima se bloger tportala ikad provezao

Bablje ljeto bloger tportala počeo je bicikliranjem po Istri. Započinje najbolji dio godine za biciklizam. Dani su još relativno dugi, vrijeme može biti lijepo, pa čak i vruće. Posebno na moru, gdje zbog sve dulje posezone rade još uvijek svi restorani i konobe. Brojni turistički uslužni objekti još su otvoreni. Naravno da je ljepše kada na ruti možete računati na to da nećete naići na zatvorena vrata kafića, neke lijepe terase uz more ili trgovine

Naime odličan bike izlet predložio mi je poznati istarski cikloturist i turistički djelatnik Sacha Weiss. Odmah mi se dopalo kada mi je rekao da mogu voziti Istrom kroz brojna sela i zaselke te potom doći do mora i voziti se sve do Arene u Puli. Odlučio sam to isprobati i nisam požalio. Bilo mi je to jedno od najljepših cikloturističkih putovanja koje može proći svaki biciklist, čak i manje spremniji rekreativac. Ruta je duga oko 60 kilometara, a visinska razlika, točnije ukupni uspon od 600 metara nećete ni osjetiti. Samo si trebate ostaviti dovoljno vremena, ne samo zbog racionalnog rasporeda snage, već i da možete uživati u vožnji, tišini i ljepotama Istre. Zaustavit ćete se u svakom selu, kojih do Pule ima bar stotinjak. Putem nećete, bar na većem dijelu do Vodnjana, sresti ni deset automobila. Iako se vozi po asfaltnoj cesti, većinom su to male prometnice koje povezuju naselja.

Koriste ih uglavnom lokalni stanovnici ili cikloturisti kojih ćete sresti puno. Žitelja manje, jer nisu sela toliko pusta koliko su mala. Ipak je vrijeme berbe te branja jesenskog uroda, prije svega buča, tako da ćete ih ovih dana prije sresti u polju i vinogradu nego ispred kuće. Teško je izgubiti se jer već u idućem naselju ili na raskršću možete popraviti rutu i smjer kretanja. A predložena ruta od Žminja preko sela Tomšići, Mužini, Foli, Bričanci vodi prema Vodnjanu, Fažani i Puli. Prvo veće mjesto bit će ono s tri imena, Svetvinčenat, Savičenta ili San Vincenti. Ono što ćete prvo vidjeti, osim crkvenog tornja, bit će kaštel Morosini i Grimani. Koji se upravo obnavlja. Prekrasna livada i trg okružuju ovaj bajkoviti gradić. Tu je nekoliko mjesnih lokala koji izgledaju kao da ste navratili nekom doma. Turisti to vole i zauzeli su sva mjesta na neobičnim terasama prepunim starina. Idealno mjesto za popiti kavu. Savičenta je poznata i po siru i baš ovog vikenda ovdje će biti manifestacija Festival sira, koju svakako posjetite. Područje Placi, Kaštela i Žlinja lokacije su na kojima se održava ova jedinstvena manifestacija.

Bike vožnju nastavljam prema selu Peresiji, slijede Pusti, Orihi, Šajini, u kojima možete skrenuti desno, kao i ja. Ili ići ravno pa na idućem raskršću desno prometnicom prema Vodnjanu. Fascinantno je to kako na momente vidiš sve oko sebe. Alpe, Učku, more, otok Cres, koji proviruje odnekud. A za čas se izgubiš u gustišu kamena, crvene zemlje i šume. Prolazim kroz još nekoliko lijepih mjesta. Odlučio sam se nakon Bičića zastaviti u selu Klarići. I navratiti do istoimene konobe Klarići. Vrlo brzo shvaćam da ovdje ne postoji klasičan meni. Već prema želji i dobu godine ili dana predlaže se ručak od namirnica kojih ima i koje domaćini sami rade ili proizvode. Izbor je pao na tjesteninu, uz šparoge, malo sira i domaće kobasice. Da ste na pravom putu, znat ćete kada prođete ispod petlje Istarskog ipsilona. Dalje se sve čini kao na dlanu. Pula i Fažana te Vodnjan koji sa svojim starim kućama i centrom kao da odudara od mondenih cesta, vozila i rotora koji su ga okružili sa svih strana. Nekako se valja biciklom provući kroz sam centar i domoći ceste prema Fažani i Peroju kako bi se što prije odmaklo od prometnih cesta.

No na moru ste, pa će biti življe. Ali po šetnicama i obalnim cesticama uživat ćete vozeći se uz njega. Uz pogled na Brijune, ako imate vremena svakako navratite na neku od pješčanih plaža. Bit će mjesta i za bicikl. Pogotovo sada, izvan glavne turističke sezone. Tako da će i bike vožnja i nastavak prema Fažani biti lakši šetnicama koje su dijelom i uređene za bicikliste. Tamo gdje to nije predviđeno ima dovoljno mjesta po travnatim dijelovima obalnog područja. Kroz Fažanu predvečer bilo je malo teže proći. No ionako sam sišao s bicikla kako bih bar malo zavirio u mjesto. Izlet završava vožnjom preko Štinjana uz more sve do amfiteatra i prvorazredne turističke atrakcije, pulske Arene. Uz ručak, kavu, kupanje i puno fotkanja evo me u Puli, taman prije mraka. Krenuo sam s pedaliranjem oko podne iz Žminja. Izlet do Pule potrajao je gotovo sedam sati.